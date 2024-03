La « Goldene Letter » de Leipzig pour une graphiste zurichoise

Quatre des 18 'Plus beaux livres suisses' 2023 ont été récompensés à Leipzig cette année lors du concours international des 'Plus beaux livres du monde'. La Zurichoise Jana Sofie Liebe a reçu 'La Lettre d'or' (Goldene Letter), plus haute distinction de la compétition.

Jana Sofie Liebe est récompensée pour avoir réalisé la conception graphique du livre 'Walking as Research Practice', édité à Amsterdam par Soapbox Journal, indique jeudi l'Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué.

Trois autres productions helvétiques ont été remarquées en Allemagne, parmi les 550 livres retenus provenant de 34 pays. Une a reçu une médaille d'argent, les deux autres une médaille de bronze.

Au niveau suisse, 18 livres ont été distingués cette année par l'OFC sur un total de 412 participants. Ils reçoivent l'appellation 'Plus beaux livres suisses 2023'.

/ATS