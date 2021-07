La Maison d'Ailleurs d'Yverdon sous enquête

La Maison d'Ailleurs sera placée prochainement sous enquête. Son conseil de fondation et la municipalité d'Yverdon (VD) ont pris cette décision à la suite de l'article de Blick, qui épingle le directeur du musée Marc Atallah.

L'enquête sera ouverte dès que les Numerik Games (27-29 août), le festival organisé par le musée, seront terminés, annonce jeudi la Ville d'Yverdon.

Cette enquête sera confiée à un 'mandataire externe et neutre', indique Carmen Tanner, la municipale en charge de la culture et membre du conseil de fondation du musée.

'Nous en sommes à la première étape, à savoir le déclenchement de l'enquête', ajoute-t-elle, contactée par Keystone-ATS. Les questions relatives à la durée de l'audit et à son périmètre, notamment pour savoir qui sera entendu, seront réglées 'dans une deuxième phase', relève-t-elle.

La vice-syndique d'Yverdon explique que si le conseil de fondation a formellement lancé l'enquête, celle-ci relève bien d'une 'décision conjointe' avec la municipalité. La Ville d'Yverdon subventionne en effet la Maison d'Ailleurs à hauteur de 560'000 francs, ce qui couvre entre un tiers et la moitié de son budget annuel, rappelle Carmen Tanner.

En attendant que l'enquête apporte des éclaircissements, les autorités de la cité thermale ne feront aucun commentaire sur les critiques émises la semaine dernière dans l'article du Blick romand.

Problèmes de gouvernance

Ces critiques portent sur le directeur Marc Atallah, à qui il est notamment reproché l'engagement de proches et des problèmes de gouvernance. L'article mentionne aussi des soupçons de plagiat. Autant d'accusations rejetées par Marc Atallah.

'Les éléments révélés par l'article portent atteinte à la Maison d'Ailleurs. Ils soulèvent des questionnements et des doutes. Il est nécessaire de faire toute la lumière', explique Carmen Tanner.

'Faits objectifs'

De son côté, Marc Atallah est lui-même 'complètement favorable' à l'ouverture d'une enquête. 'C'est la meilleure manière de démontrer ma bonne foi et de démentir les choses qui ont été alléguées', a-t-il dit jeudi au micro de la RTS. Selon lui, seule une enquête permettra 'd'appuyer sur des faits objectifs et non pas interprétés.'

Musée dédié à la science-fiction et fleuron de la vie culturelle yverdonnoise, la Maison d'Ailleurs a été fondée en 1976. Elle est dirigée depuis 2011 par Marc Atallah, également maître d'enseignement et de recherche à l'Universtié de Lausanne.

