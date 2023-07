La Plage des Six Pompes ne débutera pas samedi à La Chaux-de-Fonds

La Plage des Six Pompes, à La Chaux-de-Fonds (NE), ne démarrera finalement pas samedi comme prévu. La décision a été arrêtée après une réunion entre les organisateurs et les autorités communales, suite à la violente tempête qui a frappé la ville lundi.

'La Plage des Six Pompes - Festival international des arts de la rue se voit contraint d’annuler le premier week-end de la manifestation (29 et 30 juillet)', ont indiqué mardi en fin de journée les organisateurs. La décision est motivée, pour le festival et les autorités communales, par des raisons de sécurité publique.

'En effet, sans pouvoir assurer des conditions de sécurité suffisantes, les rues chaux-de-fonnières ne permettent pas d’accueillir des personnes en grand nombre durant le week-end prochain', explique l'organisation dans son communiqué. Des discussions sont en cours pour proposer une édition repensée.

Celle-ci devra prendre en compte les lieux qui auront pu être sécurisés.

/ATS