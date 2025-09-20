La Russie relance l'Intervision, sa version de l'Eurovision

La Russie a relancé samedi soir son concours musical Intervision en faisant la promotion des 'valeurs traditionnelles' et des technologies ultramodernes, pour rivaliser avec l'Eurovision aux valeurs jugées 'décadentes'.

Né à l'époque soviétique et réinstauré en février sur ordre du président russe Vladimir Poutine, le concours a débuté à 19h30 (heure suisse) dans la Live.Arena, près de Moscou, par la chanson 'A l'aube', interprétée par les Russes Dima Bilan, gagnant de l'Eurovision en 2008, et Polina Gagarina, arrivée la deuxième à l'Eurovision en 2015.

'On est à l'aube d'une nouvelle ère', se sont enthousiasmés les commentateurs de la chaîne publique russe Pervy Kanal, le principal organisateur de l'Intervision, en promettant 'un conte de hautes technologies pour toute la planète'.

Chacun des pays participants a ensuite été présenté par une silhouette géante dansante en costume traditionnel, créée avec des technologies de réalité augmentée.

Poutine en vidéo

Dans une adresse vidéo aux participants à l'Intervision, Vladimir Poutine a salué pour sa part l''idée principale' du concours qui consiste selon lui 'à respecter les valeurs traditionnelles et les cultures multiples'.

Au total, 23 pays, parmi lesquels les Etats-Unis, étaient censés participer au concours, mais Vassy (Vasiliki Karagiorgos), chanteuse australienne de musique électronique et pop qui devait représenter les Etats-Unis, a dû se retirer au dernier moment, selon les organisateurs.

Dans un communiqué, ils ont évoqué 'des pressions politiques sans précédent du gouvernement australien' exercées sur la chanteuse.

La Cubaine Zulema Iglesias Salazar en robe rose, avec une rumba joyeuse, a été la première à monter sur scène où se succéderont notamment la Qatari Dana Al Meer, voix de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football-2022, et le chanteur serbe Slobodan Trkulja, avec une chanson 'Trois roses' consacrée à ses trois filles.

Langue maternelle

Le Russe Shaman, figure emblématique des concerts patriotiques, présentera, lui, une chanson lyrique intitulée 'Droit au coeur'.

Chacun chantera dans sa langue maternelle, 'à la différence de l'Eurovision où la plupart des chansons sont souvent interprétées en anglais', soulignent les organisateurs.

Le gagnant sera désigné par un jury international.

Aucun pays de l'Union européenne n'a envoyé de participant à l'Intervision, présenté par les autorités russes comme une alternative à l'Eurovision promouvant des valeurs occidentales 'décadentes', au moment où la Russie est visée par de lourdes sanctions occidentales en raison de son offensive en Ukraine lancée en 2022.

Le nombre de vues du show, qui sera retransmis en direct ou en différé dans chaque pays participant, selon son fuseau horaire, pourrait atteindre un milliard, affirme Konstantin Ernst, directeur général de la chaîne Pervy Kanal.

Les pays participants, parmi lesquels notamment des partenaires des Brics (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, Egypte, Emirats arabes unis...), représentent au total plus de 4 milliards d'habitants, selon les organisateurs.

'Si au moins un sur trois ou un sur quatre regarde le concours, ce sera une audience sans précédent', a assuré M. Ernst, en présentant cette semaine l'Intervision à la presse.

L'audience de la 69e édition de l'Eurovision, qui s'est déroulée en mai à Bâle, en Suisse, et a été remportée par l'Autrichien Johannes Pitsch, a atteint cette année 166 millions, un chiffre présenté comme record par l'Union européenne de radio-télévision.

Conçu comme un festival de la chanson des pays alliés de l'URSS, le premier Intervision avait été organisé en 1965 en Tchécoslovaquie. Après le Printemps de Prague réprimé par les chars soviétiques en 1968, il avait été suspendu avant d'être relancé en 1977 en Pologne, puis de cesser d'exister avec la chute de l'URSS au début des années 1990.

