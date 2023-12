La Suisse est éliminée du tour préliminaire des Oscars

La Suisse a été éliminée de la course aux Oscars étrangers lors du tour préliminaire jeudi. 'Foudre', premier long métrage de la réalisatrice genevoise Carmen Jaquier, n'a pas été retenu dans la sélection finale de la catégorie 'meilleur film international'.

Des films de 88 pays étaient en lice dans cette catégorie, a annoncé l'Académie des Oscars à Beverly Hills, en Californie. Sur les quinze créations retenues, figurent notamment le film français 'La Passion de Dodin Bouffant' du réalisateur d'origine vietnamienne Tran Anh Hung et le long métrage japonais de l'Allemand Wim Wanders 'Perfect Days'.

Parmi les autres pays représentés: la Finlande ('Les Feuilles mortes'), l'Italie ('Io Capitano'), la Grande-Bretagne ('The Zone of Interest'), l'Espagne ('Le Cercle des neiges') et l'Ukraine ('20 Days in Mariupol').

Cinq films seront sélectionnés parmi cette liste le 23 janvier pour la phase finale. La cérémonie des Oscars se tiendra le 10 mars 2024.

