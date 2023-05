La Suisse et la Suède, pays favori, en finale

Pour la quatrième fois consécutive, la Suisse s'est hissée en finale du Concours Eurovision de la chanson mardi soir. Remo Forrer pourra donc interpréter une nouvelle fois sa ballade émotionnelle 'Watergun' devant le public samedi à Liverpool.

'C'est un énorme rêve qui s'est réalisé', a déclaré Remo Forrer à la radiotélévision suisse SRF après sa progression. Il a également tenu à célébrer sa victoire avec ses parents: 'C'est la plus grande fête d'anniversaire que j'ai jamais eue', a confié sa mère à la SRF.

C'est sans doute aussi le plus beau cadeau d'anniversaire que sa mère ait jamais reçu: Remo Forrer a passé un tour supplémentaire au 67e Concours Eurovision, comme les participants suisses Marius Bear, Gjon's Tears et Luca Hänni avant lui.

Le groupe croate Let 3, qui s'est présenté comme Remo Forrer avec une chanson anti-guerre ('Mama Š ?!'), a également atteint la phase finale, et ce bien que sa prestation se soit nettement démarquée des 14 autres demi-finalistes - et pas forcément dans le sens le plus favorable. Les membres de Let 3 sont considérés comme des provocateurs, certains d'entre eux auraient même déjà fait de la prison.

Les meilleures chances pour la Suède

Le revenant de l'Eurovision Pasha Parfeni (Moldavie) avec sa chanson pop spirituelle 'Soarele şi Luna' sur un mariage sous les étoiles et la Suédoise Loreen avec 'Tattoo' sont également en lice. Tous deux étaient présents à Bakou en 2012 et Loreen avait même gagné cette édition-là.

Selon les cotes des bookmakers, la chanteuse de 39 ans devrait à nouveau remporter le concours cette année. Les spéculations s'appuient sur le fait que 'Tattoo', une chanson sur un amour qui doit prendre fin pour pouvoir continuer à fleurir un jour, a été composée par les mêmes auteurs que sa chanson gagnante de 2012.

Outre la Suisse, la Suède, la Croatie et la Moldavie, la Norvège, la Serbie, le Portugal, Israël, la République tchèque et la Finlande ont également accédé à la finale, où ils rejoindront samedi les cinq grands pays déjà sélectionnés (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne et Allemagne), l'Ukraine, pays vainqueur l'an dernier, ainsi que les gagnants de la deuxième demi-finale de jeudi.

Désormais, le jury n'est plus présent lors des demi-finales du concours et seuls les votes des téléspectateurs désignent les artistes qui vont en finale - dix de la première demi-finale et dix de la deuxième.

Unis par la musique

Le thème de l'édition de cette année de l'Eurovision est 'United By Music' (Unis par la musique), ce qui s'est notamment reflété dans la solidarité avec l'Ukraine, fortement mise en avant. Selon le règlement, le pays aurait dû organiser ce concours en tant que vainqueur de l'année précédente, mais en raison de la guerre d'agression russe en Ukraine, c'est la Grande-Bretagne, deuxième pays de l'année précédente, qui a pris le relais.

'C'est la première fois qu'un pays organise un ESC pour un autre pays, et Liverpool nous a accueillis à bras ouverts', s'est félicitée la chanteuse ukrainienne Julia Sanina en ouverture de la soirée. Elle a animé la soirée au sein d'un trio de présentatrices, aux côtés de l'actrice Hannah Waddingham ('Game of Thrones') et de la jurée de 'Britain's Got Talent' Alesha Dixon.

