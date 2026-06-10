« La Suisse, pays des banques », à voir au Musée national de Zurich

Dans le monde entier, la Suisse est associée aux banques. Dans une nouvelle exposition, le ...
« La Suisse, pays des banques », à voir au Musée national de Zurich

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Dans le monde entier, la Suisse est associée aux banques. Dans une nouvelle exposition, le Musée national de Zurich montre, comment ce petit pays est devenu une grande place financière internationale, et à quel point ce secteur est lié à son histoire et à son identité.

L'exposition 'La Suisse, pays des banques', à voir dès vendredi jusqu'au 8 novembre, couvre une période allant des premières transactions monétaires de l’Antiquité jusqu’à la finance numérique moderne. Le change, le crédit et la gestion de fortune jouaient un rôle important bien avant l’apparition des banques. Puis, l'industrialisation du 19e siècle a transformé progressivement la Suisse en une économie monétaire, écrit le Musée national mercredi.

La confiance est un thème central de l’exposition, car elle est le fondement de toute transaction bancaire. Cette confiance a souvent été ébranlée: par des crises bancaires, des débats sur le secret bancaire ou la reprise de Credit Suisse par UBS. En cela, la Suisse représente aussi un miroir des évolutions sociales et politiques.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bruel: le parquet requiert une mise en examen et la détention

Bruel: le parquet requiert une mise en examen et la détention

Culture    Actualisé le 10.06.2026 - 09:43

Talay Riley, auteur pour Dua Lipa, tué à l’arme blanche

Talay Riley, auteur pour Dua Lipa, tué à l’arme blanche

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 16:39

À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 14:03

Idris Elba: un James Bond noir « a toujours été irréaliste »

Idris Elba: un James Bond noir « a toujours été irréaliste »

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 11:27

Articles les plus lus

Plage des Six-Pompes: 125 représentations en août

Plage des Six-Pompes: 125 représentations en août

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 11:03

Idris Elba: un James Bond noir « a toujours été irréaliste »

Idris Elba: un James Bond noir « a toujours été irréaliste »

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 11:27

À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 14:03

Talay Riley, auteur pour Dua Lipa, tué à l’arme blanche

Talay Riley, auteur pour Dua Lipa, tué à l’arme blanche

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 16:39

Springsteen ouvre un musée dédié à la musique américaine

Springsteen ouvre un musée dédié à la musique américaine

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 10:05

Plage des Six-Pompes: 125 représentations en août

Plage des Six-Pompes: 125 représentations en août

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 11:03

Idris Elba: un James Bond noir « a toujours été irréaliste »

Idris Elba: un James Bond noir « a toujours été irréaliste »

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 11:27

À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 14:03

Le Russe Tugan Sokhiev nommé chef principal de l'OSR

Le Russe Tugan Sokhiev nommé chef principal de l'OSR

Culture    Actualisé le 08.06.2026 - 10:39

Théâtre de Vidy: une saison 2026/27 sous le signe de la curiosité

Théâtre de Vidy: une saison 2026/27 sous le signe de la curiosité

Culture    Actualisé le 08.06.2026 - 17:17

Springsteen ouvre un musée dédié à la musique américaine

Springsteen ouvre un musée dédié à la musique américaine

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 10:05

Plage des Six-Pompes: 125 représentations en août

Plage des Six-Pompes: 125 représentations en août

Culture    Actualisé le 09.06.2026 - 11:03