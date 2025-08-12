La Suisse sera représentée par « Heldin » aux Oscars
'Heldin' ('En première ligne') de Petra Volpe est le film officiel avec lequel la Suisse partira ...
RFJ
Photo: Handout/Filmcoopi
Actualités suivantes
Le premier Prix de la paix de Locarno décerné à Mohammad Rasoulof
Culture • Actualisé le 11.08.2025 - 18:42
Cassis reçoit le ministre britannique des Affaires étrangères
Culture • Actualisé le 11.08.2025 - 17:19
Locarno: hausse de fréquentation à mi-parcours du festival
Culture • Actualisé le 11.08.2025 - 12:43
Articles les plus lus
Locarno: hausse de fréquentation à mi-parcours du festival
Culture • Actualisé le 11.08.2025 - 12:43
Cassis reçoit le ministre britannique des Affaires étrangères
Culture • Actualisé le 11.08.2025 - 17:19
Le premier Prix de la paix de Locarno décerné à Mohammad Rasoulof
Culture • Actualisé le 11.08.2025 - 18:42
Chaux-de-Fonds: fréquentation stable pour la Plage des Six-Pompes
Culture • Actualisé le 10.08.2025 - 18:36
Locarno: hausse de fréquentation à mi-parcours du festival
Culture • Actualisé le 11.08.2025 - 12:43
Cassis reçoit le ministre britannique des Affaires étrangères
Culture • Actualisé le 11.08.2025 - 17:19
Cinéma romand: un accord contre les atteintes à la personnalité
Culture • Actualisé le 10.08.2025 - 12:03
Chaux-de-Fonds: fréquentation stable pour la Plage des Six-Pompes
Culture • Actualisé le 10.08.2025 - 18:36