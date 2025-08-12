La Suisse sera représentée par « Heldin » aux Oscars

'Heldin' ('En première ligne') de Petra Volpe est le film officiel avec lequel la Suisse partira ...
La Suisse sera représentée par « Heldin » aux Oscars

La Suisse sera représentée par

Photo: Handout/Filmcoopi

'Heldin' ('En première ligne') de Petra Volpe est le film officiel avec lequel la Suisse partira en lice pour le prix du meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. L'annonce a été faite mardi par l’Office fédéral de la culture.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse sera représentée par « Heldin » aux Oscars

La Suisse sera représentée par « Heldin » aux Oscars

Culture    Actualisé le 12.08.2025 - 16:35

Le premier Prix de la paix de Locarno décerné à Mohammad Rasoulof

Le premier Prix de la paix de Locarno décerné à Mohammad Rasoulof

Culture    Actualisé le 11.08.2025 - 18:42

Cassis reçoit le ministre britannique des Affaires étrangères

Cassis reçoit le ministre britannique des Affaires étrangères

Culture    Actualisé le 11.08.2025 - 17:19

Locarno: hausse de fréquentation à mi-parcours du festival

Locarno: hausse de fréquentation à mi-parcours du festival

Culture    Actualisé le 11.08.2025 - 12:43

Articles les plus lus

Le festival de Locarno rend hommage à Jackie Chan

Le festival de Locarno rend hommage à Jackie Chan

Culture    Actualisé le 09.08.2025 - 23:39

Cinéma romand: un accord contre les atteintes à la personnalité

Cinéma romand: un accord contre les atteintes à la personnalité

Culture    Actualisé le 10.08.2025 - 12:03

Chaux-de-Fonds: fréquentation stable pour la Plage des Six-Pompes

Chaux-de-Fonds: fréquentation stable pour la Plage des Six-Pompes

Culture    Actualisé le 10.08.2025 - 18:36

« The Deal »: quand la diplomatie devient un thriller

« The Deal »: quand la diplomatie devient un thriller

Culture    Actualisé le 11.08.2025 - 09:33