La célèbre exposition autour de Banksy débarque à Beaulieu Lausanne

La fameuse et grande exposition 'The Mystery of Banksy - A Genius Mind' débarque entre les murs de la ville de Lausanne, à Beaulieu. Non autorisée par le célèbre peintre et graffeur anonyme Banksy, elle présente près de 200 copies d'oeuvres de l'artiste de rue.

Graffitis, photographies, sculptures, vidéos et dessins au pochoir sur différents matériaux tels que la toile, le tissu, l'aluminium, le Forex et le Plexiglas: l'exposition offre au public une vue d'ensemble et un aperçu approfondi des oeuvres de l'artiste contemporain né à Bristol, qui travaille anonymement par 'stencilling', soit par peinture au pochoir.

Depuis sa première à Munich en 2021, plus de 2,5 millions de visiteurs ont vu l'exposition produite par COFO Exhibitions (Allemagne) qui a tourné jusqu'ici dans une trentaine de villes allemandes et européennes. Elle s'était déjà arrêtée en Suisse en 2023 à Zurich, attirant plus de 105'000 visiteurs. Dans la Halle 35 de Beaulieu, elle est visible quatre mois jusqu'au 29 juin prochain.

/ATS