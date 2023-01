La chanteuse Lisa Marie Presley est morte à 54 ans

La chanteuse Lisa Marie Presley, fille de la légende du rock'n'roll Elvis Presley, est morte jeudi à l'âge de 54 ans, selon des médias américains citant sa famille. Elle avait été hospitalisée quelques heures plus tôt après un arrêt cardiaque.

'C'est avec le coeur lourd que je dois partager une nouvelle dévastatrice: ma chère fille Lisa Marie nous a quittés', a confirmé sa mère Priscilla Presley, dans un communiqué transmis au site People.

La fille du 'King' avait été transportée d'urgence à l'hôpital jeudi matin, selon un message posté plus tôt par sa mère sur les réseaux sociaux. Elle avait été placée dans un coma artificiel, sous assistance respiratoire, après un arrêt cardiaque, selon le site people TMZ, qui s'appuyait sur des sources anonymes.

Mme Presley était 'inconsciente' lorsque sa gouvernante l'a découverte à son domicile jeudi matin à Calabasas, une banlieue cossue de Los Angeles, selon le site. Son ex-mari, Danny Keough, qui vit également dans la propriété, a pratiqué un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers qui l'ont transportée à l'hôpital.

Aux Golden Globes

Les sources anonymes ont précisé à TMZ que la chanteuse n'avait pas tenté de se suicider. 'Elle était la femme la plus passionnée, forte et aimante que je connaisse', a salué sa mère dans son communiqué au site People, en demandant de respecter la vie privée de la famille et en remerciant les fans pour leur 'amour et prières'.

Sans confirmer l'identité de la patiente, les pompiers de Los Angeles ont indiqué à la presse que leurs équipes s'étaient occupées d'une femme d'une cinquantaine d'années victime d'un arrêt cardiaque peu après 10h30.

La chanteuse a été vue mardi avec sa mère lors de la cérémonie des Golden Globes, où Austin Butler a reçu un prix pour son rôle dans le biopic 'Elvis'. Lisa Marie Presley était l'enfant unique d'Elvis. Elle contrôlait auparavant Elvis Presley Enterprises, mais elle a vendu la majeure partie de ses parts à une société de capital investissement en 2005.

Trois disques

Elle a gardé le contrôle de Graceland, la propriété de Memphis, dans le Tennessee, que possédait son père et où il a été retrouvé inconscient en août 1977, avant d'être transporté à l'hôpital et que sa mort soit attribuée à une crise cardiaque. Les rapports de toxicologie de son père ont révélé des taux élevés de médicaments dans l'organisme de la légende du rock'n'roll.

Lisa Marie Presley a sorti trois albums au cours de sa carrière. Elle est la mère de l'acteur Riley Keough, qui a joué dans 'Mad Max: Fury Road'.

Outre Danny Keough, dont elle a divorcé en 1994, elle a également été mariée à Nicolas Cage, Michael Jackson et l'acteur-compositeur Michael Lockwood.

/ATS