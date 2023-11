La chanteuse SZA en tête des nominations aux Grammy Awards

La chanteuse R&B et soul SZA a obtenu le plus de nominations vendredi pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine, avec neuf catégories. Le classement de tête est dominé par les artistes féminines.

SZA devance notamment Phoebe Bridgers (7 catégories) et son supergroupe de rock boygenius (6), Billie Eilish (6), Olivia Rodrigo (6) et Taylor Swift (6), et les chansons du film Barbie seront elles aussi représentées en force, lors de la cérémonie du 4 février 2024 à Los Angeles.

/ATS