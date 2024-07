La citadelle d'argile de Bière (VD) s'illumine en juillet

En construction depuis plus d'un an en lisière de forêt à Bière (VD), la citadelle d'argile et ciment de l'artiste François Monthoux continue de s'étendre. Elle est aussi désormais illuminée, tous les vendredis et samedis de juillet.

'C'est comme si un petit peuple était venu s'installer ici', relève François Monthoux, interrogé par Keystone-ATS. Outre la cathédrale et les nombreuses tours, des tourelles et maisonnettes s'accrochent au flanc de la forêt. Plusieurs personnages vivent dans la citadelle, dont certaines figures 'symboliques', tels que l'ermite, l'empereur et le fou.

'Cette construction est le reflet de mes pensées, de mes mythes et légendes personnels', raconte le Vaudois, qui dit avoir les mêmes influences que Tolkien et Gaudi.

A l'été 2022, François Monthoux avait bâti une citadelle similaire en 'argile pure' dans le lit d'une rivière asséchée, mais elle avait été détruite par les pluies. Il a alors décidé de construire 'plus grand et plus solide', en renforçant notamment son argile avec du ciment. Sa citadelle ayant résisté au gel de l'hiver puis aux pluies diluviennes du printemps, il pense qu'elle tiendra 'certainement quelques années'.

Après avoir cherché la solitude pour construire, le Vaudois invite désormais le public à venir découvrir sa cité. Raison pour laquelle il propose aussi de l'éclairer durant certaines soirées de juillet. Il estime que sa ville est 'plus chaleureuse' lorsqu'elle est illuminée de nuit. 'On y voit mieux l'activité des personnages alors que, de jour, ce sont surtout les bâtiments qui attirent le regard', souligne-t-il.

Ces prochains mois, François Monthoux explique qu'il va continuer à enrichir sa citadelle, à la rendre 'plus vivante' et à ajouter 'des formes qui montent pour aller chercher la lumière'. Il va aussi y intégrer les plantes qui poussent aux alentours, 'comme si c'était des champs'.

Outre la végétation, les animaux font également partie de la vie de sa cité, visitée par les lézards en journée et les souris durant la nuit. 'Elles habitent dans la bibliothèque', raconte-t-il.

/ATS