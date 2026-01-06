La comédienne genevoise Claude-Inga Barbey est décédée

La comédienne genevoise Claude-Inga Barbey est décédée samedi des suites d'un cancer à l'âge ...
La comédienne genevoise Claude-Inga Barbey est décédée

La comédienne genevoise Claude-Inga Barbey est décédée

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La comédienne genevoise Claude-Inga Barbey est décédée samedi des suites d'un cancer à l'âge de 64 ans. Cette autrice et humoriste avait incarné Monique du couple 'Bergamote' ou encore Manuela, une femme de ménage au franc-parler grinçant.

Annoncé mardi par le Temps, puis par plusieurs médias, le décès a été confirmé à Keystone-ATS par Frédéric Hohl, ami de la comédienne et producteur de la Revue genevoise, le dernier spectacle qu'elle a co-écrit et mis en scène. Il loue son 'énorme coeur' et s'extasie devant 'sa rapidité d'écriture'.

Claude-Inga Barbey est née à Genève où elle a suivi l'école supérieure d'art dramatique. Après avoir participé à des émissions radio et télé (Les Dicodeurs, Cinq sur cinq et Le Fond de la corbeille), elle crée avec Patrick Lapp le couple de Monique et Roger dans l'émission Bergamote.

/ATS
 

