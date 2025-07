La fête du hip hop a commencé à l'Openair de Frauenfeld

L'Openair de Frauenfeld, l'un des plus grands festivals de musique hip hop en Europe, s'est ouvert jeudi après-midi jusqu'à la nuit de samedi à dimanche. Les rappeurs 50 Cent et Asap Rocky en sont les principales têtes d'affiche.

Parmi les autres personnalités de renom, le festival accueille aussi Young Thug, Ken Carson, RAF Camora et Luciano. Pour un public plus sélectif, les artistes de niche Key Glock, Nettspend, OsamaSon, Zartmann, SahBabii, Nura, Lazer Dim 700 et BigXthaPlug monteront également sur scène. Une quarantaine de milliers de fans sont attendus chaque jour dans le chef-lieu thurgovien.

/ATS