La lauréate du Prix culturel Manor Aurélie Strumans exposée à Sion

Faire résonner la part mystérieuse du paysage montagneux avec celle du corps humain. C'est ce que propose l'artiste sédunoise Aurélie Strumans au Musée d'art du Valais. Une invitation à dépasser les apparences et à voyager 'Sous la surface' de la peau et de la terre.

'J'ai toujours été intéressée par ce qui se cache à l'intérieur de la carte postale de montagnes', explique jeudi Aurélie Strumans, lauréate du Prix culturel Manor 2023 Valais devant la presse réunie à Sion. En traversant le Valais, par exemple, on aperçoit rapidement des éléments intrigants qui trahissent l'existence de quelque chose d'autre derrière les parois.

Confrontée à la maladie et aux traitements qui en ont découlé, l'artiste s'est alors aussi penchée sur ce qui se passe à l'intérieur du corps humain, enveloppe matérielle, abritant aussi 'une vie souterraine parfois inconnue'. L'exposition 'Sous la surface', composée de quatre oeuvres, met en scène ce parallèle et les réflexions de l'artiste sur les rapports entre les êtres humains et leur environnement.

Opération en cours

L'exposition commence devant le Musée d'art du Valais, sur la place de la Majorie. Une enseigne lumineuse, qui porte le mot 'Operation Theater' ('salle d'opération' en anglais), écrit en lettres rouges sur fond blanc, surmonte une porte creusée dans la colline qui abritait autrefois un hôpital militaire. La porte est fermée et, du hublot on aperçoit un rideau de scène tiré.

'L'opération est en cours. On ne sait pas ce qui se passe derrière la porte et le rideau', précise Laurence Schmidlin, directrice du Musée d'art du Valais. Mais le choix du site et des mots pour le décrire suffit à faire fonctionner l'imagination.

Dans la salle du musée, on découvre une série de robes d'hôpital pour patients, des flacons de verre remplis de liquide et une grande table d'opération en inox. Avec ces pièces, 'je souhaite montrer des émotions, des impressions liées à des situations dans lesquelles je me suis retrouvée et rendre cette ambiance froide et déstabilisatrice du mobilier hospitalier'.

Pour Laurence Schmidlin, tout un chacun peut s'approprier les pièces réalisées. 'Le travail d'Aurélie Strumans pose la question de la vulnérabilité de notre corps de patient dans un milieu hospitalier, expérience qu'on a tous faite une fois, et la manière dont on gère le rapport à notre corps et à notre fragilité dans ces moments'.

Prix Culturel Manor

Encastrée dans la table d'opération, une vidéo montre les coulisses d'un paysage, ses tunnels, ses conduites, sa centrale électrique. Là aussi, sous la surface, l'environnement est désert, clinique. Les images de boyaux de la terre sont entrecoupées de textes appelant à prendre conscience de ce qui se passe dans son for intérieur à chaque respiration.

'L'être humain s'est approprié les moindres recoins de la terre. A l'hôpital, les médecins s'approprient le corps humain pour le soigner', explique Aurélie Strumans. Une manière de constater que terre et corps semblent parfois de simples lieux de conquête.

Le Musée d'art du Valais présente l'exposition 'Aurélie Strumans. Sous la surface' à l'occasion du Prix culturel Manor 2023 Valais décerné à l'artiste sédunoise. Celle-ci est accompagnée du cahier de bord tenu par l'artiste. A voir du 6 mai au 20 août.

