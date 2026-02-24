La présidente du Louvre a remis sa démission

La présidente du Louvre Laurence des Cars a remis sa démission, acceptée par le chef de l'État ...
La présidente du Louvre a remis sa démission

La présidente du Louvre a remis sa démission

Photo: KEYSTONE/AP/Thibault Camus

La présidente du Louvre Laurence des Cars a remis sa démission, acceptée par le chef de l'État français Emmanuel Macron, quatre mois après un spectaculaire cambriolage dans le musée le plus visité au monde, a annoncé mardi l'Elysée.

Emmanuel Macron a salué 'un acte de responsabilité dans un moment où le plus grand musée du monde a besoin d'apaisement et d'une nouvelle impulsion forte pour mener à bien des grands chantiers de sécurisation, de modernisation'.

Le 'casse du siècle', comme l'ont baptisé les médias, avait fait le tour du monde le 19 octobre, avec ces malfrats filmés en train de dérober en une poignée de minutes des joyaux de la couronne à l'aide d'un simple monte-charge.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lausanne: concert pour les quatre ans de la guerre en Ukraine

Lausanne: concert pour les quatre ans de la guerre en Ukraine

Culture    Actualisé le 24.02.2026 - 19:13

Valais: Une plateforme pour des arts de la scène accessibles à tous

Valais: Une plateforme pour des arts de la scène accessibles à tous

Culture    Actualisé le 24.02.2026 - 11:33

Villi Hermann reçoit le Prix d'honneur du cinéma suisse 2026

Villi Hermann reçoit le Prix d'honneur du cinéma suisse 2026

Culture    Actualisé le 24.02.2026 - 11:01

Procès requis contre Booba pour cyberharcèlement de Magali Berdah

Procès requis contre Booba pour cyberharcèlement de Magali Berdah

Culture    Actualisé le 23.02.2026 - 15:31

Articles les plus lus