La productrice française Marianne Slot recevra un prix à Locarno

La productrice française Marianne Slot recevra le prix Raimondo Rezzonico lors du prochain Festival du film de Locarno en août. Elle a marqué le cinéma d'auteur et collabore avec des réalisateurs de renom, dont Lars von Trier.

Marianne Slot est connue pour avoir produit des films primés tels que la comédie islandaise 'Woman at War' en 2018, écrit le Locarno Film Festival jeudi. Elle travaille depuis 1995 avec le cinéaste danois Lars von Trier, figure emblématique du mouvement Dogme95.

'Marianne Slot a profondément marqué le cinéma contemporain grâce à une vision qui redéfinit les modes de collaboration et de création entre les cinéastes et la production', souligne le directeur artistique du festival Giona A. Nazzaro, cité dans le communiqué. 'À l’heure où le cinéma souffre d’une image parfois trop lisse et consensuelle, la vision de Marianne Slot est un vent de fraîcheur, une ode au risque et à la liberté.'

La cérémonie de remise du prix aura lieu le 5 août sur la Piazza Grande. Le prix Raimondo Rezzonico, offert par la municipalité de Minusio, a été créé en 2002 en mémoire de l'ancien président du Festival du film de 1981 à 1999. La 76e édition du Festival se tiendra du 2 au 12 août.

/ATS