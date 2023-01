La star américaine Jeremy Renner se blesse grièvement en déneigeant

La star américaine Jeremy Renner, bientôt 52 ans, connu notamment pour son rôle de Hawkeye dans la série cinématographique Marvel, s'est blessé grièvement alors qu'il dégageait de la neige, dans l'ouest américain, selon des médias.

'Nous pouvons confirmer que Jeremy est dans un état critique mais stable après un accident lié aux conditions météorologiques alors qu'il déneigeait', a rapporté un de ses proches non identifié, cité dimanche par les médias The Hollywood Reporter et Deadline.

'Sa famille est avec lui et il est très bien soigné', a-t-il ajouté, sans précisions sur les conditions dans lesquelles l'accident est survenu ni sur son lieu. Selon d'autres médias, l'acteur serait hospitalisé dans la ville de Reno dans le Nevada.

Jeremy Renner, nommé pour un Oscar pour des rôles dans 'The Hurt Locker' et 'The Town', possède une propriété près de cette ville, dans une région qui a été soumise à une forte tempête de neige ces dernières semaines.

/ATS