La star belge Stromae annonce un film sur sa tournée interrompue

La star belge Stromae a annoncé mardi un 'film' sur sa tournée européenne 'Multitude', qu'il avait dû interrompre en mai 2023 pour des raisons de santé.

Disant avoir besoin de 'repos', il avait arrêté totalement sa tournée, déjà stoppée partiellement alors qu'elle devait durer jusqu'en décembre 2023. Il devait notamment se produire dans plusieurs villes en France, en Belgique et en Allemagne. En avril de cette année-là, il avait déjà annulé trois concerts prévus en Suisse, à Genève et Bâle.

'Merci du fond du coeur pour votre soutien', écrit-il mardi dans un post sur ses réseaux sociaux. 'Votre gentillesse et votre empathie, suite à l'annulation de la fin de la tournée, m'ont énormément touché'.

'Je suis conscient que cette situation a pu en décevoir certains et j'aurais aimé clôturer l'aventure Multitude sur une meilleure note. C'est pourquoi avec mon équipe (...), nous avons rassemblé l'ensemble des images existantes autour du live afin de vous offrir la possibilité de découvrir gratuitement le show ou de simplement le revivre', annonce-t-il. Et de conclure: 'plus d'infos suivront bientôt. J'espère que le film vous plaira.'

Essoré par une tournée mondiale XXL dans la foulée de l'album 'Racine carrée' (2013), Stromae avait une première fois jeté l'éponge fin 2015, sapé par une dépression aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique.

Celui qui compte parmi les artistes francophones les plus écoutés dans le monde était enfin remonté sur scène en 2022, pour présenter 'Multitude'. Ce troisième album lui avait permis de gagner une sixième et septième Victoire de la musique. Il avait confessé des 'pensées suicidaires' dans 'L'enfer', un morceau à la forte tonalité autobiographique paru en 2022.

/ATS