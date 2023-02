La traditionnelle Roller Skate Party met Antigel sur les rails

Le Festival Antigel a débuté vendredi soir à Genève avec sa traditionnelle Roller Skate Party. Les adeptes du patin à quatre roues ont investi la gare des Eaux-Vives pour une session de glisse en musique. Ambiance rétro avec paillettes et fluo à gogo.

La foule était au rendez-vous pour cet événement qui se tenait pour la première fois dans la galerie marchande de la gare du Léman Express des Eaux-Vives. Une piste bien lisse avait été aménagée pour accueillir les patineurs qui avaient pour la plupart sorti leurs habits 'vintage'.

Le fluo avait la cote. Un groupe de copines a fait sensation avec des guêtres orange et vertes assorties à leurs casquettes, sans oublier le collier à fleurs. Une autre patineuse avait mis une veste à franges argentées en alu pour un effet brillant des plus réussis. C'était aussi l'occasion de ressortir les combinaisons de ski pimpantes des années 80 et les perruques à la coupe mulet.

Le public s'en est donné à coeur joie pendant plus de quatre heures à enchaîner les tours sur la piste avec la musique à fond et des lumières disco. Quelques chutes ont animé la soirée alors que les plus aguerris paradaient avec leurs roues lumineuses en enchaînant les figures acrobatiques.

Plus de 200 artistes

Le Central Express, lieu festif phare d'Antigel, a aussi ouvert ses portes vendredi soir. Il se trouve cette année dans l'ancien centre de vaccination des Eaux-Vives complètement transformé pour l'occasion. Après deux éditions marquées par les restrictions sanitaires, Antigel était bel et bien de retour avec sa formule populaire et festive au coeur de l'hiver urbain genevois.

La marque de fabrique de ce festival culturel est d'explorer des lieux insolites d'une manière décalée. Antigel rassemble jusqu'au 25 février plus de 200 artistes pour 115 événements (concerts, danse, performance, sport et bien-être) à travers 23 communes genevoises, deux communes françaises et une vaudoise. Près de 140 collaborateurs et 300 bénévoles sont sur le pont pour les 23 jours de festival.

www.antigel.ch

/ATS