Lady Gaga sème le « chaos » pour le premier jour de Coachella

Lady Gaga a livré une performance digne d'un rêve gothique vendredi pour le premier soir du célèbre festival de Coachella, en Californie, devant une immense foule enivrée venue voir la 'Mother Monster' interpréter ses tubes.

Tout juste après la sortie de son dernier album 'Mayhem' (chaos en français, ndlr) la tête d'affiche du programme a réjoui ses légions de 'Little Monsters', le surnom donné à ses fans, avec un set d'une heure et demie incluant des simulations de mort et de résurrection.

Elle a fait la part belle à son nouvel album mais la foule a rugi dès qu'elle a entonné les premières notes de ses plus grands succès, comme 'Paparazzi' et 'Bad Romance'.

Son interprétation de 'Poker Face' l'a vue jouer contre ses danseurs dans une gigantesque partie d'échecs. C'est notamment ce goût de la performance qui a fait d'elle une pop star emblématique.

La rappeuse Missy Elliott a également livré un show explosif mêlant ses tubes tels que 'Lose Control', 'Get Ur Freak On' et 'Work It' avec des visuels psychédéliques et des lasers.

Parmi les autres artistes qui ont électrisé le désert de Coachella, le chanteur américain Benson Boone, le groupe britannique The Prodigy, la rappeuse thaïlandaise Lisa ou encore la star sud-africaine Tyla.

Comme prévu, ce premier jour s'est déroulé sous un soleil brûlant et une température dépassant les 37 degrés.

Les distributeurs de crème solaire et les stations de recharge d'eau mises à disposition ont été particulièrement appréciés sur ces vastes espaces manquant d'ombre. Nombreux étaient les festivaliers qui brandissaient des éventails tandis que d'autres rivalisaient de style avec des tenues en cuir, rappelant que Coachella est haut-lieu de la mode.

La reine pop

Au-delà de la reine pop, une liste impressionnante de stars attend les festivaliers, comme Charli XCX, qui repeindra Coachella de son vert 'brat', devenu viral l'été dernier, ou encore le rappeur Travis Scott, invité spécial après le concert des Green Day samedi.

Dimanche, la superstar du hip-hop Megan Thee Stallion occupera la scène principale, avant un concert de la tête d'affiche Post Malone.

Coachella s'est résolument tourné vers la musique pop au cours de la dernière décennie, mais l'édition 2025 reviendra aussi aux racines rock du festival.

Outre Green Day et The Prodigy, des groupes tels que The Go-Gos, les Misfits dans leur formation originale, Jimmy Eat World et les légendes punk Circle Jerks, sont annoncés.

Coachella 2025 se déroule du 11 au 13 avril et du 18 au 20 avril.

/ATS