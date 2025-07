Lake Parade de Genève: plus de 10'000 personnes bravent la pluie

La Lake Parade a attiré samedi après-midi à Genève plus de 10'000 personnes sous une pluie diluvienne. Cette manifestation techno et festive s'est déroulée dans un format réduit et sur un parcours inversé inédit en raison de l'Euro féminin.

'Avec le déluge qu'on a pris, les gens sont restés: c'est assez cool, avec une ambiance festival comme à Paléo', a indiqué à Keystone-ATS Christian Kupferschmid, fondateur et organisateur de la Lake Parade. 'Vu la météo, on n'aurait pas pu demander mieux', a-t-il ajouté.

Le cortège de l'édition 2024, qui avait bénéficié d'un temps estival radieux, avait attiré 70'000 personnes. Satisfait malgré tout de l'affluence de cette année, l'organisateur ne déplore aucun souci technique, ni problème sanitaire majeur. Du côté de la police, qui avance l'estimation de 10'000 personnes, aucun incident n'est à signaler non plus.

/ATS