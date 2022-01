Latifa Echakhch dévoile son projet pour la Biennale de Venise

L'artiste Latifa Echakhch, qui vit et travaille à Vevey (VD) et Martigny (VS), dévoile l'exposition qu'elle propose au pavillon suisse de la 59e Biennale d'art de Venise. Celle-ci se tiendra du 23 avril au 27 novembre.

Le projet 'The Concert' a été conçu et réalisé par Latifa Echakhch, 48 ans, avec le percussionniste et compositeur genevois Alexandre Babel, 42 ans, et le curateur italien Francesco Stocchi.

Dans le bâtiment du Pavillon suisse à Venise conçu par Bruno Giacometti en 1951, la plasticienne prendra possession de l'espace en exposant des scènes liées au cycle de la vie comme des feux rituels, qui existent dans toutes les cultures. Elle a choisi le Sechseläuten de Zurich, où l'on brûle le 'Böögg' à la fin de l'hiver, un moment qui représente la fin mais aussi un nouveau départ, peut-on lire dans un communiqué de Pro Helvetia mardi.

'La plupart des matériaux utilisés pour l'exposition, recyclés des précédentes Biennales, sont eux-mêmes le résultat d'une transformation', apprend-on plus loin.

Au sujet du titre du projet artistique, Latifa Echakhch déclare: 'Nous voulons que le public quitte l'exposition avec le même sentiment que lorsqu'il quitte un concert.'

L’exposition sera accompagnée d’un disque vinyle et d’un livre faisant écho aux discussions qui ont guidé le projet.

Reconnaissance internationale

De nombreux musées de renom ont consacré à Latifa Echakhch des expositions personnelles, notamment le Centre Pompidou de Paris, la Tate Modern de Londres et l'Hammer Museum de Los Angeles.

Les œuvres de cette artiste d'origine marocaine ont déjà été exposées à la 54e Biennale d'art de Venise en 2011. En 2013, l'artiste a reçu le prix Marcel Duchamp.

Avant l’exposition au Pavillon suisse de la 59e Exposition internationale d’art – La Biennale de Venise, Latifa Echakhch ouvrira deux expositions personnelles chez kamel mennour à Paris du 8 février au 26 mars 2022, puis à la Pace Gallery de Londres, du 25 mars au 4 mai 2022.

/ATS