Lausanne: Wes Anderson et Laurence Fishburne invités du festival

Les Rencontres 7e Art Lausanne rendront hommage en mars au réalisateur Wes Anderson et à l'acteur Laurence Fishburne. Tous deux recevront le Trophée Chaplin. Projections emblématiques et rencontres avec le public permettront de célébrer leurs trajectoires singulières.

Né au Texas, Wes Anderson s’est imposé comme l’un des auteurs les plus singuliers du cinéma contemporain. Diplômé en philosophie, il débute sa carrière aux côtés d'Owen Wilson avec Bottle Rocket (1994). Son esthétique unique repose sur une symétrie rigoureuse, une palette chromatique minutieuse et des décors transformés en véritables moteurs narratifs.

Des années 2000 à aujourd'hui, sa filmographie est jalonnée de chefs-d’œuvre tels que 'La Famille Tenenbaum' (2001), 'Fantastic Mr. Fox' (2009) ou 'The Grand Budapest Hotel' (2014), récompensé par quatre Oscars. En 2024, il décroche son premier Oscar en tant que réalisateur pour 'La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar', avant de marquer l'année 2025 avec 'The Phoenician Scheme', présenté en sélection officielle au Festival de Cannes.

Pour saluer l’ensemble de son immense carrière, le festival lui remettra le trophée Chaplin. A cette occasion, le cinéaste américain présentera trois de ses longs-métrages: son film révélation Rushmore, la fresque culte La Famille Tenenbaum, ainsi que son dernier opus, The Phoenician Scheme.

Prestigieuses collaborations

Laurence Fishburne mène une carrière d’une envergure rare, débutée dès l’enfance. Révélé à quinze ans dans Apocalypse Now, il s'impose comme une figure incontournable du cinéma mondial. S'il accède à une immense renommée grâce au rôle de Morpheus dans la trilogie Matrix, son parcours est jalonné de collaborations prestigieuses avec Steven Spielberg, Clint Eastwood et Francis Ford Coppola.

Acteur complet, il triomphe aussi bien sur les planches qu'à l'écran, remportant un Tony Award pour Two Trains Running et plusieurs Emmy Awards. En 1993, sa performance dans le film biographique sur Tina Turner lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Récemment, il a repris son rôle emblématique dans la saga John Wick, a brillé dans le monumental Megalopolis et a rejoint la distribution de la série The Witcher en 2025.

Producteur engagé et ambassadeur de l'UNICEF depuis 1996, il œuvre également pour le rayonnement de la culture à travers sa société Cinema Gypsy Productions.

Neuvième édition

La 9e édition du festival 'Rencontres du 7e art aura lieu du 5 au 15 mars. Fondée par l'acteur et réalisateur Vincent Perez, la manifestation offre un accès privilégié aux plus grands artistes du monde dans le cadre historique des salles lausannoises. Le Trophée Chaplin (ex-Prix Think Cinema) est remis comme un symbole de reconnaissance, de transmission et d’excellence.

