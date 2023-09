Lausanne: la plus grande salle de cinéma de Suisse rouvre bientôt

La plus grande salle de cinéma de Suisse avec 750 places, le Capitole à Lausanne, rouvrira ses portes en février. Les spectateurs pourront voir sur un écran géant des films en 70 mm, la seule dans tout le pays, selon Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse

A fin février lors la première projection, on pourra lire 'Capitole' en lettres néon sur la façade du cinéma centenaire au centre de Lausanne. 'On inscrira les titres des films en lettres métalliques, fichés dans une gouge', a dit Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse, mercredi devant la presse lors d'une visite de chantier. Mais ce ne sera pas le cas pour tous les films, 'car on se fait facilement 'faucher' les lettres'.

900 places au total

Avec les deux salles de la nouvelle Maison du cinéma et leurs 900 places au total, le nombre de projections va monter en puissance, et dépasser les trois séances quotidiennes actuelles de la Cinémathèque à Montbenon. Les séances seront plus nombreuses et les événements pourront être multipliés.

Pour les avant-premières de la Quinzaine des réalisateurs ou l'actuelle rétrospective Cosmos avec des films comme 'Interstellar' ou '2001, l'Odyssée de l'espace', Frédéric Maire fait le pari que les spectateurs auraient envie de les voir dans la grande salle. La rétrospective mexicaine, comme celle que la Cinémathèque a co-réalisée avec le festival de Locarno, serait elle projetée dans la petite salle de 150 places, construite en sous-sol.

Les travaux pour ce joyau patrimonial majeur reconnu au niveau national auront coûté 21, 6 millions de francs sur un projet budgeté à 18 millions : 'la hausse est dans la fourchette de 10% prévue' ainsi que de l'adaptation des prix au renchérissement, a précisé le syndic de Lausanne, Grégoire Junod.

Un partenariat privé-public

Le projet de transformation et de rénovation du Capitole est financé par Lausanne (environ 5 millions de francs), le canton (environ 2 millions de francs) et la Confédération (environ 1 million). Le reste des fonds est issu du mécénat, d'un partenariat privé-public, d'emprunts et de subventions, le tout placé sous l'égide d'une fondation Capitole, formellement propriétaire des lieux.

'C'est la première fois que la Confédération entre en matière sur la participation à un financement pour la rénovation et la restauration d'une salle de cinéma en tant qu'objet monumental, a précisé Frédéric Maire. C'est un geste important'.

'La Cinémathèque se cherchait un lieu emblématique, elle l'a trouvé', a-t-il poursuivi, avec cette salle acquise par la Ville de Lausanne en 2010. Si le lieu est d'importance nationale, l'histoire de la Cinémathèque est intimement liée à la Ville de Lausanne depuis sa création il y a 75 ans: 'la Cinémathèque suisse est née parce qu'elle a bénéficié du soutien de Lausanne', a souligné son directeur.

L’âge d’or des salles de cinéma

Le lieu est aujourd’hui un exemple unique de l’âge d’or des salles de cinéma, n’ayant subi que peu de modifications architecturales depuis les années 1950, quand il a été adapté aux besoins de la projection sur écran panoramique par l’architecte Gérald Pauchard.

Ne pouvant construire en hauteur sur l'avenue du Théâtre à Lausanne, les architectes du bureau architecum ont dû faire preuve d'ingéniosité: ils ont creusé sous la salle historique, qui pour des raisons de sécurité sera réduite de 869 places en 2010 à 750, afin de créer une salle plus petite, a expliqué l'architecte bernoise Marion Zahnd.

Dans la petite salle, creusée en sous-sol, on pourra voir des films en 35 mm, en 16 mm et en numérique ou en 3D. Dans ses deux salles, la Cinémathèque suisse pourra utiliser toutes les variantes, comme des projecteurs 9,5 mm, 8 mm ou même Super 8.

Des années 1920 à 2023

La visite du chantier, menée par l'architecte Marion Zahnd, est un véritable voyage dans le temps: des années 1920 à 2023, en passant par les années 1950 et 1959.

Construit pour répondre aux besoins du cinéma muet, avec une fosse pour les musiciens, explique M. Zahnd, les choses ont changé dans les années 1950 avec l'installation d'un écran large et la suppression de la fosse pour les musiciens ainsi qu'un revêtement plus absorbant pour la salle.

Les sièges d'époque, vendus en 2020, seront également remplacés, tandis que la moquette de la grande salle retrouvera sa couleur d'origine: le bleu reflété par le plafond bleu ciel, qui existe toujours.

Les espaces rénovés permettront également d’accueillir une salle de consultation des archives de la Cinémathèque suisse, une boutique, dvdthèque et librairie spécialisée, ainsi qu’un café. Les personnes en fauteuil roulant pourront accéder à la Maison du cinéma, qui bénéficiera d'un ascenseur.

