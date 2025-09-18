Lausanne: les regards de la génération Z exposés à Photo Elysée

Photo Elysée ouvre ses portes à la génération Z. Agés de 22 à 32 ans, 66 artistes venus du monde entier ont été invités par le musée lausannois à présenter leur vision du monde et de leur monde dans 'Gen Z. Un nouveau regard'.

Cela fait depuis 2005 que, tous les cinq ans, Photo Elysée 'offre ses murs' à une nouvelle génération, a rappelé jeudi sa directrice Nathalie Herschdorfer, en présentant une exposition à voir jusqu'au 1er février prochain. Avec leur travail, ces jeunes artistes, dont une cinquantaine ont été invités à Lausanne pour le vernissage, interrogent les normes, bousculent les codes et cherchent leur place.

'C'est aussi une génération qui se trouve en permanence dans l'image, qui en consomme énormément et qui aime jouer avec', a poursuivi la directrice. Et de reconnaître avoir été 'frappée' par la profusion des autoportraits, qui étaient rares lors des précédentes expositions. Selon elle, l'expérience du Covid et l'omniprésence des écrans a joué un rôle dans ce désir de 'faire passer sa propre expérience et de se mettre au centre de l'image.'

Outre cette mise en scène récurrente du 'je', plusieurs autres préoccupations traversent l'exposition. Les photographes de la 'Gen Z' s'attardent ainsi sur les grands chamboulements de l'époque, liés par exemple au dérèglement climatique, à la migration ou aux bouleversements politiques et sociaux.

Stéréotypes

Les thématiques du foyer et des liens familiaux sont aussi abordées dans une section de l'exposition. Une autre s'intéresse aux questions d'identité, de nombreux artistes exposés à Lausanne interrogeant les stéréotypes féminins ou masculins. En matière également de race, d'histoire ou de culture, ces jeunes photographes cherchent à 'défier les représentations dominantes.'

Pour Nathalie Herschdorfer, il ne s'agit toutefois pas de transmettre une vision 'woke'. L'exposition n'est pas de nature sociologique et n'a pas cherché à 'être exhaustive ou équilibrer les regards' de cette génération Z sur le monde. C'est 'la qualité artistique des travaux' qui a dicté le choix des trois commissaires de l'exposition, Nathalie Herschdorfer elle-même, associée à Hannah Pröbsting et Julie Dayer.

L'enfance à travers les livres photos

Outre cette 'Gen Z', Photo Elysée propose parallèlement une autre exposition temporaire, consacrée elle aussi à la jeunesse, et plus particulièrement aux livres photos pour les enfants. Intitulée 'R comme Regarder', elle rassemble une centaine d'ouvrages internationaux, dont les plus anciens datent des années 1930.

L'exposition vise notamment à montrer comment la photographie s'invite dans tous les registres de la littérature pour enfants, des imagiers à la fiction, en passant par les ouvrages à visée pédagogique, éducative ou créative.

Coproduite par l'Institut pour la photographie de Lille et Photo Elysée, l'exposition a une vocation itinérante. Après Lausanne, elle sera proposée dans plusieurs autres villes en Europe.

/ATS