Le 46e Openair de St-Gall s'est ouvert jeudi pour quatre jours

L'Openair de St-Gall s'est ouvert jeudi soir. Le concert du groupe The Hives constitue le premier moment fort du festival qui attire 30'000 personnes chaque jour jusqu'à dimanche. Placebo, Roisin Murphy et Queens of the Stone Age en sont les autres têtes d'affiche.

Au total, près de 90 groupes et artistes doivent monter sur l'une des deux scènes de cette 46e édition. Presque tous les billets ont été vendus. Durant quatre jours, le site du Sittertobel se transforme également en camping géant, occupé par les fans qui dorment sur place.

Samedi matin, un débat est prévu sur place au sujet des effets de la guerre en Ukraine sur la société ukrainienne. Il abordera aussi la question des moyens d'aider les Ukrainiens.

/ATS