Le Belluard Bollwerk affiche à nouveau une forte fréquentation

Le Belluard Bollwerk tire un bilan positif de la 40e édition qui s’est terminé samedi à Fribourg. Le festival a attiré plus de 5000 visiteurs et 3100 billets ont été vendus, soit la fréquentation de l'an passé, qui marquait un retour à la normale après la pandémie.

L'édition anniversaire était construite au fil de l’eau, ont rappelé dimanche les organisateurs. La manifestation dédiée aux arts vivants a rassemblé au total 27 propositions artistiques, dont treize créations et cinq premières suisses exceptionnelles. 'Autant d’invitations à cheminer dans l’histoire et les souvenirs.'

De nombreuses représentations se sont jouées à guichets fermés, précise le communiqué. La 40e édition du festival Belluard Bollwerk s'est achevée avec une représentation 'hallucinante' et jouée sans un siège libre du spectacle Dragon, Rest Your Head on the Seabed de Pablo Lilienfeld et Federico Vladimir aux Bains de la Motta.

