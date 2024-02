Le Capitole de Lausanne rénové et agrandi officiellement inauguré

Le néon du Capitole a pu de nouveau briller de mille feux vendredi soir à Lausanne. Une cérémonie d'ouverture officielle a célébré la rénovation et l'agrandissement du mythique cinéma. La Cinémathèque suisse y dispose désormais de deux salles pour près de 900 places.

Après trois ans de travaux, l'emblématique établissement de la capitale vaudoise a retrouvé son faste d'antan. La Cinémathèque et la Ville de Lausanne ont invité quelque 730 personnes pour cette soirée d'inauguration, dont des réalisateurs et acteurs suisses. Elles ont pu librement visiter les lieux et profiter d'un apéritif offert par les autorités lausannoises.

'C'est avec beaucoup de fierté, d'émotions et de bonheur que nous avons sauvé cette salle et que nous l'inaugurons ce soir (...) Un petit miracle pour une grande salle. La renaissance du Capitole', a déclaré le syndic de la Ville de Lausanne Grégoire Junod.

'Nous célébrons l'âme et la magie d'un lieu exceptionnel', a affirmé pour sa part la conseillère d'Etat vaudoise en charge de la culture Nuria Gorrite.

/ATS