Le Covid-19 a fait plus de 900 morts en 24 heures aux Etats-Unis

Le nouveau coronavirus a encore fait vendredi 922 décès supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis, portant à plus de 109'000 le total des morts dans le pays. Malgré cela, la Californie a autorisé la reprise des tournages de cinéma et de télévision dès le 12 juin.

Les Etats-Uns ont également enregistré plus de 1'894'000 cas de Covid-19, d'après les chiffres actualisés en continu de l'université Johns-Hopkins. Quelque 491'000 personnes sont déclarées guéries.

En valeur absolue, le pays est de loin le plus touché par la pandémie, tant en nombre de décès que de cas diagnostiqués. Mais rapporté à la population, plusieurs Etats européens, dont la France, l'Italie ou l'Espagne, comptent plus de morts par habitant.

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que les Etats-Unis avaient 'largement surmonté' la pandémie de Covid-19. Il a de nouveau appelé les gouverneurs des Etats à lever le confinement et autres restrictions toujours en vigueur.

S'ils ont déploré jusqu'à plus de 3000 morts en une journée à la mi-avril, les Etats-Unis enregistrent actuellement encore autour de 1000 morts et 20'000 nouveaux cas chaque jour.

Inquiétudes avec les manifestations

Selon une moyenne de neuf modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l'université du Massachusetts, le nombre de décès du Covid-19 devrait avoisiner les 127'000 morts dans le pays d'ici au 27 juin.

Même si la pandémie ralentit dans le pays depuis le pic atteint à la mi-avril, les professionnels de santé s'inquiètent, avec les manifestations actuelles contre la brutalité policière et le racisme, d'une résurgence dans les semaines à venir.

Écartant ces inquiétudes, les autorités de Californie ont autorisé la reprise des tournages de cinéma et de télévision à partir du 12 juin. Des mesures sanitaires strictes devront toutefois être mises en place, ont annoncé les services du gouverneur.

Les productions devront ainsi au préalable être autorisées par les responsables sanitaires des comtés concernés. Les 'données épidémiologiques locales', les résultats des tests sur la population et la capacité à faire face à une nouvelle vague de cas de coronavirus devront notamment être pris en compte.

'Pour réduire le risque de transmission du Covid-19, les équipes de production, les acteurs et les autres professionnels du secteur devront respecter des protocoles de sécurité' qui pourront encore être renforcés par les autorités locales, ajoute le texte.

Rien ne dit toutefois que les grands studios d'Hollywood pourront relancer les productions dès la semaine prochaine, car Los Angeles et sa région sont l'un des principaux foyers de Covid-19 dans l'Etat, avec environ la moitié des cas et décès recensés. A ce jour, plus de 125'000 cas et 4500 décès ont été confirmés en Californie.

/ATS