Le Cully Jazz joue un air estival pour son week-end d'ouverture

La 41e édition du Cully Jazz Festival débute vendredi. Durant neuf jours, 34 concerts payants et 85 gratuits feront battre le coeur du bourg. Dee Dee Birdgwater et la saxophoniste Lakecia Benjamin ouvriront les feux par une météo qui s'annonce radieuse.

A l'heure où arrivent les premiers artistes, 'cette édition se présente tout à fait bien', a déclaré le directeur artistique Jean-Yves Cavin à Keystone-ATS, rappelant qu'une tempête a fracassé le bateau Simplon contre les rochers du rivage le week-end dernier. Les prévisions météo annoncent en effet un grand soleil et des températures de plus de 20 degrés pour la fin de la semaine.

Au niveau des préventes, 'la billeterie fonctionne, même si l'on n'est pas Paléo', sourit M.Cavin. Alors que certains artistes affichent complet, dont Avishai Cohen, Monty Alexander et The Herbaliser ce week-end, 'il reste des places pour de nombreux concerts'.

Parmi les artistes attendus à Cully jusqu'au 13 avril, le contrebassiste Dave Holland, qui revient en trio, la saxophoniste Nubya Garcia, le pianiste Yaron Herman, le contrebassiste Kyle Eastwood, fils de Clint, qui rendra un hommage au septième art, ou encore le chanteur Walid Ben Selim accompagné d'une harpiste. De nombreux musiciens suisses évolueront également sur les scènes du bourg.

Aussi au programme un projet spécial, celui de Black Lives. Ce collectif réunira de nombreux artistes autour de la vocaliste new-yorkaise Catherine Russell et du guitariste Raul Midon.

Le festival off permettra lui de découvrir des artistes issus de la relève suisse du jazz et des musiques actuelles. Ils se produiront sur quinze lieux disséminés entre les rives du lac et les ruelles du village.

L'an dernier, la manifestation qui fêtait son 40e anniversaire avait accueilli 62'000 festivaliers.

