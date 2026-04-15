Le Festival Visions du Réel s’ouvre vendredi sur fond de mutation

À la veille de son ouverture, Visions du Réel s’impose comme un repère dans un monde où 'le réel s’efface'. Le festival du film documentaire, qui se tient du 17 au 26 avril, affiche une production en forte hausse et une diversité record, confirmant son rôle central.

À Nyon, la 57e édition entend refléter un paysage audiovisuel en pleine transformation, marqué par la multiplication des récits et des formats. 'Le documentaire est de plus en plus ouvert, diversifié et libre', souligne la directrice artistique Emilie Bujès.

La manifestation s’ouvrira avec 'Cover-Up' de Laura Poitras, en présence de plusieurs personnalités, dont Alain Berset, l'actuel secrétaire général du Conseil de l'Europe et Carine Bachmann, directrice de l'Office fédéral de la culture. La réalisatrice américaine oscarisée dresse le portrait du journaliste américain Sy Hersh qui a révélé de grands scandales, du Watergate à la guerre du Vietnam.

Parmi les invitées d’honneur figure également la cinéaste américaine Kelly Reichardt. 'Ce que j’aime particulièrement chez elle, c’est sa manière de revisiter les mythes du cinéma américain, par exemple le western', note Emilie Bujès.

Cinéma suisse en compétition

La compétition internationale se distingue cette année par la présence de trois films suisses parmi les treize sélectionnés. 'C’est important de ne pas forcer les choses', estime-t-elle, revendiquant une sélection guidée avant tout par des critères artistiques.

Parmi eux, 'Dentro', un film d’Elsa Amiel, explore de manière poétique le travail d’un metteur en scène en prison, tandis que 'Saudades Eternas' d'Emma Boccanfuso propose un huis clos familial dans une favela brésilienne.'Heat' de Jacqueline Zünd plonge lui dans les contrastes sociaux des pays du Golfe, entre les privilégiés et leurs climatiseurs face aux migrants qui travaillent sous des températures allant jusqu'à 50 degrés.

La compétition nationale reflète également cette diversité, entre films engagés et récits plus intimistes. Emilie Bujès cite notamment 'En terrain neutre', une œuvre du cinéaste lausannois Stéphane Goël et du journaliste Mehdi Atmani, consacrée à la neutralité suisse, 'Eternal Snow' du Neuchâtelois François Kohler tourné au Népal, et 'To the Moon and Back', d'Elsa Gomez Alvarez consacré à des jeunes en formation dans le domaine spatial.

Elle mentionne encore 'What Comes from Sitting in Silence' de Sophie Chrago, une anthropologue, documentariste et activiste d’origine suisso-indienne, tourné dans un tribunal islamique féminin en Inde.

Une nouvelle section

Une section 'Borderlight', consacrée aux œuvres de fiction en lien étroit avec le réel, fait son apparition. Parmi les films retenus dans cette nouvelle catégorie, elle cite notamment 'Tristan Forever' du Zurichois Tobias Nölle, construit à partir de la trajectoire d’un ancien membre de Médecins Sans Frontières.

Les œuvres présentées reflètent aussi les tensions du monde contemporain, avec un léger décalage temporel. 'On retrouve plusieurs films liés à l’Ukraine, Israël et l'Iran', observe-t-elle.

Dans un paysage saturé d’images, le festival confirme son rôle de boussole. 'Le documentaire permet de se plonger dans des sujets en profondeur', défend Emilie Bujès, insistant sur la nécessité d’un regard critique et nuancé.

La programmation comprend 164 films issus de 75 pays, sur près de 3700 inscriptions, en hausse de 23% par rapport à 2023.

Enfin, cette édition marque un tournant pour le festival avec l’annonce du départ d’Emilie Bujès. En poste depuis 2018, elle quittera ses fonctions fin juillet pour rejoindre le Geneva International Film Festival (GIFF). 'Je suis infiniment reconnaissante de la liberté et de la confiance', déclare-t-elle, évoquant 'une étape essentielle' de son parcours.

/ATS