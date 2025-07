Le Festival de la Cité prêt à enchanter Lausanne durant six jours

C'est parti pour l'édition 2025 du Festival de la Cité à Lausanne. De mardi à dimanche, pas moins de 140 projets artistiques et 200 représentations sur une vingtaine de scènes vont enchanter la vieille ville de la capitale vaudoise durant six jours.

Si arts vivants et musique demeurent au coeur de cette manifestation gratuite, le projet de choeur participatif à l'occasion des 750 ans de la cathédrale promet de s'inscrire comme l'un des temps forts de cette 53e édition. Sur la place du Château, l'installation monumentale 'Crescendo', de l'artiste suisse Julian Vogel, va, elle aussi, certainement marquer les esprits.

Du côté des arts vivants, une trentaine de spectacles sont à découvrir. Théâtre, cirque, danse, magie, récital queer, roller, corde à sauter ou encore 'drum poésie' vont égayer les ruelles lausannoises.

Côté musique, une quarantaine de concerts tous azimuts figurent au programme. L'occasion pour les festivaliers d'écouter ou découvrir l'accordéoniste explorateur biélorusse Yegor Zabelov, les 'paysages sonores' de l'Egyptien Maurice Louca, l'électro congolaise de Ngwaka Son Systéme, le 'reggaetton ravetton' de l'Argentine Fiah Miau ou encore la multi-instrumentiste zurichoise Palinstar.

Les 'after de Tridel'

En dernière partie de soirée, les 'after de Tridel' réuniront les plus infatigables des festivaliers jusqu'au petit matin dans l'usine d'incinération du même nom.

Comme les autres années, un programme riche et varié attend le jeune public. Au menu, des spectacles comme 'Les 3 Grâââââââces' aux costumes et décors exclusivement en carton, des acrobaties avec 'Moi aussi!' et une déambulation mêlant récit, cirque et musique avec 'Le Royaume de Kensuké'. Des ateliers participatifs sont aussi prévus.

La 53e édition met à l'honneur la scène musicale féminine suisse, avec un coup de projecteur particulier sur les personnes intersexes, trans, agenre et non-binaire.

L'an dernier, pendant six jours et par une météo changeante, environ 100'000 personnes avaient fréquenté la manifestation.

/ATS