Le Festival du Gurten frise les 100'000 entrées, un record

Le Festival du Gurten a enregistré une affluence record pour ses 40 ans avec 98'500 entrées sur cinq jours. Seuls mercredi et jeudi n'affichaient pas complets. Le précédent record remontait à 2017 avec 80'000 entrées sur quatre jours.

Cette édition anniversaire s'est déroulée dans des conditions optimales, a indiqué la porte-parole Lena Fischer à Keystone-ATS. L'ambiance était bon enfant et la météo satisfaisante. 'Nous sommes très contents'. Il n'y a quasiment pas eu d'incidents et les services sanitaires ont eu moins à faire que par le passé.

Les festivaliers ont eu le choix entre plus de 150 concerts. Les têtes d'affiche étaient les rappeurs allemands Apache 207 et Deichkind, le chanteur reggaeton colombien J Balvin, le rappeur américain Lil Nas X, la chanteuse pop Rosalía et les Toten Hosen d'Allemagne.

Retour à la formule 4 jours

Plusieurs nouveaux venus suisses et étrangers ont foulé la colline surplombant la ville fédérale. Mais pour les Bernois Lo & Leduc, leur apparition sur le Gurten revenait à jouer à domicile.

Le festival a duré cette année exceptionnellement cinq jours pour marquer ses 40 ans. Les éditions annulées durant la pandémie du Covid sont comptabilisées. Le Gurten a en réalité eu lieu à 38 reprises. Les prochaines éditions devraient revenir au format de quatre jours. Rendez-vous est donc pris du 17 au 20 juillet 2024.

