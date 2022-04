Le Fonds national récompense les meilleures images de science

Quatorze oeuvres ont été distinguées dans le cadre du Concours d'images scientifiques 2022 du Fonds national suisse (FNS). Elles seront exposées aux Journées photographiques de Bienne en mai.

Rendu virtuel d'un bâtiment historique, danse de neurones, soucoupe flottante et cadavres en décomposition: le jury international du Concours FNS d'images scientifiques a décerné cette année quatre premiers prix et dix distinctions. Le concours avait reçu 334 soumissions.

Une visualisation d'un bâtiment historique composée de 15 milliards de points en trois dimensions remporte le premier prix de la catégorie 'L'objet d'étude'. L'image de Patrick Fleming et Petronella Mill, de l'EPF de Zurich, a séduit le jury par son 'niveau de détail stupéfiant qui projette le public dans le métavers', a indiqué le FNS mardi dans un communiqué.

Le premier prix de la catégorie 'Les femmes et les hommes de la science' a été attribué à Lara Indra, de l'Université de Berne, pour un cliché pris par une caméra de surveillance de la faune sauvage alors qu'elle étudiait des processus de décomposition en forêt. Un 'aperçu authentique du travail de terrain', selon le jury.

July Fahy, de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture à Genève, remporte la catégorie 'Les lieux et les outils' pour sa photographie d'une étrange 'soucoupe flottante' utilisée pour récolter les gaz à effet de serre émis par les étangs.

La catégorie 'Vidéos' est remportée par un accéléré d'images microscopiques montrant la croissance de neurones réalisé par Alexandre Dumoulin, de l'Université de Zurich. 'Une très belle visualisation de la complexité en biologie', écrit le jury.

Dix mentions

Dix mentions ont de plus été attribuées à différentes oeuvres mettant en scène l'intérieur d'une trompe d'éléphant, des détails de la reproduction des plantes, ou encore des montagnes mathématiques.

Toutes les oeuvres soumises au concours - plus de 2300 à ce jour - sont disponibles sur une galerie en ligne sur Flickr. Les images et vidéos lauréates de l'édition 2022 seront à découvrir dans une exposition des Journées photographiques de Bienne du 6 au 29 mai. Une visite guidée en présence des auteurs et autrices a lieu le 12 mai.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tMJ7C04BiaQYAo5n8iBWcFIytheg33N

/ATS