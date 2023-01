Le Grand Genève rural du début du 20e siècle à découvrir en images

La Bibliothèque de Genève présente dès lundi une exposition d'images inédites des habitants du Grand Genève réalisées au début du 20e siècle par le photographe français Gédéon Regard. Un monde rural bien loin de la haute société souvent représentée est à découvrir.

Installé à Malchamp, en France voisine, Gédéon Regard (1871-1918), va sillonner la campagne des deux côtés de la frontière avec son appareil. Sa première photographie datable est une vue de Vandoeuvres qui a été prise avant 1905. Jusqu'à sa mort, il a immortalisé des milliers d'anonymes.

La Bibliothèque de Genève a hérité d'un fonds iconographique de 4000 plaques de verre préservées. L'exposition propose une sélection de 40 images. 'Elles ont été choisies pour l'émotion qu'elles dégagent', relève Eloi Contesse, commissaire de l'exposition.

'Ca raconte une époque', ajoute-t-il. Faute d'indication de lieux et de noms des protagonistes, chacun est libre d'imaginer l'histoire de ces personnes qui posent devant l'objectif. 'On a tendance à surinterpréter', constate le commissaire de l'exposition 'Regards croisés'.

Contrairement au célèbre photographe genevois Frédéric Boissonnas (1858-1946), qui travaillait principalement dans son atelier, Gédéon Regard effectue ses clichés en extérieur. Il utilise un simple drap tendu comme toile de fond. Au fil des images, des détails apparaissent, comme le goître d'une dame âgée au visage fermé ou les chaussures poussiéreuses des enfants.

L'exposition à voir à la Bibliothèque de Genève est complétée par un autre accrochage à découvrir à la Médiatèque de l'Ourse Bleue à Fillinges (F) réalisée par l'association Paysalp. Cette exposition met en lumière des images réalisées par Adrien Bonnefoy (1886-1977), un photographe amateur qui a aussi immortalisé la campagne du Grand Genève.

/ATS