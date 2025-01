Le Grand Prix suisse d’art 2025 pour trois lauréats

Felix Lehner, Pamela Rosenkranz et Miroslav Sik remportent les Grand Prix suisses d'art / Prix Meret Oppenheim 2025. La remise des prix est prévue lors de l’ouverture de l’exposition des Swiss Art Awards à Bâle le 16 juin, en présence d'Elisabeth Baume-Schneider.

Les Grand Prix suisses d’art / Prix Meret Oppenheim (PMO) récompensent des personnalités actives dans les domaines de l’art, de l’architecture, de la critique, de l’édition ou des expositions. Les distinctions sont dotées de 40'000 francs chacune, a rappelé l'Office fédéral de la culture (OFC) jeudi.

Felix Lehner, fondeur d’art

À 22 ans, Felix Lehner, un artiste st-gallois ouvre sa première fonderie en 1982. Une dizaine d'années plus tard, la fabrique est déplacée dans les halles de l'ancienne teinturerie du Sittertal.

Aujourd'hui, la Kunstgiesserei St. Gallen emploie plus de 80 spécialistes dans des métiers d’art très variés. Depuis sa création, cette fonderie est devenue un pilier de la scène artistique suisse, collaborant avec des artistes de renommée internationale ainsi que des galeries et musées du monde entier.

En 2006, Felix Lehner, aujourd'hui âgé de 65 ans, a cofondé la Fondation Sitterwerk à St-Gall, un centre public dédié à l’art et sa production, comprenant une bibliothèque scientifique, une archive de matériaux ainsi que des ateliers de résidence. Une branche de la fonderie comptant quinze personnes a été implantée à Shanghaï en 2012.

La nature idéalisée de Pamela Rosenkranz

Le travail pluridisciplinaire de Pamela Rosenkranz, une artiste de 46 ans d'origine uranaise, englobe essentiellement l’installation, la sculpture, le ready-made et la peinture. Elle est connue pour utiliser des matériaux synthétiques qui reproduisent une nature idéalisée.

En 2015, Pamela Rosenkranz a représenté la Suisse à la 56e Biennale de Venise avec une installation multisensorielle, 'Our Product'. Un liquide visqueux, de couleur chair et parfumé emplissait le pavillon suisse. En 2023, elle dévoile une importante sculpture publique, 'Old Tree', forme rouge et rose évoquant une structure d’organe, sur la promenade de la High Line de New York.

Ses œuvres sont présentes dans les collections du Centre Georges Pompidou et du MoMa de New York. En mai 2025, une exposition monographique lui sera dédiée au Stedelijk Museum au Pays-Bas.

L’architecture analogique de Miroslav Sik

Miroslav Sik, un architecte tchèque de 72 ans, a enseigné à l’EPF de Zurich pendant 60 semestres, une durée exceptionnelle. Miroslav Sik est l’une des figures majeures de 'l’architecture analogique'.

Cette approche combine, à travers des représentations réalistes de l’architecture (dessins au fusain), des modèles existants et des éléments étrangers, tout en rejetant à la fois le postmodernisme et les classiques modernes. Théorisé dans les années 1980, ce mouvement a profondément marqué l’architecture suisse et influencé ses figures les plus éminentes.

En tant qu’architecte, ses œuvres 'altneu' (vieux neuf) partagent une caractéristique commune: l’acceptation inconditionnelle de l’existant. Ses bâtiments, comme l’hôtel de la Longeraie à Morges, la maison Bürgerhuus à Haldenstein ou le centre paroissial Saint-Antoine à Egg, s’intègrent à leur contexte sans extravagance, reliant l’ancien et le neuf.

Une publication avec des entretiens inédits et trois films permettront de découvrir les lauréats. . L’exposition Swiss Art Awards se tient à la Messe Bâle, Halle 1.1., durant Art Basel, du 17 au 22 juin.

https://www.schweizerkulturpreise.ch/awards/fr/home.html

/ATS