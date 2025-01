Le Grand Prix suisse d’art 2025 pour trois lauréats

Les artistes st-gallois Felix Lehner, uranaise Pamela Rosenkranz et tchèque Miroslav Sik remportent les Grand Prix suisses d'art/Prix Meret Oppenheim (PMO) 2025. La remise des récompenses est prévue à l'ouverture de l'exposition des Swiss Art Awards à Bâle le 16 juin.

Ces prix distinguent des personnalités actives dans les domaines de l'art, de l'architecture, de la critique, de l'édition ou des expositions. Les distinctions sont dotées de 40'000 francs chacune, a rappelé l'Office fédéral de la culture (OFC) jeudi.

Aujourd'hui âgé de 65 ans, Felix Lehner a notamment ouvert en 1982 une fonderie d'art et en 2006 un centre public dédié à l'art et sa production, la Fondation Sitterwerk. Le travail pluridisciplinaire de Pamela Rosenkranz, 46 ans, englobe essentiellement l'installation, la sculpture, le ready-made et la peinture.

Miroslav Sik, un architecte tchèque de 72 ans, est pour sa part une des figures majeures de 'l'architecture analogique'. Il a enseigné durant 60 semestres à l'EPF de Zurich, une durée exceptionnelle.

/ATS