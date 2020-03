Le MCBA de Lausanne inaugure sa collection permanente

Le nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) a officiellement présenté et ouvert au public sa collection permanente jeudi. Environ 200 oeuvres sont exposées dans l'aile ouest du musée sur deux étages et 1550 m2.

'C'est un moment extraordinairement important dans l'histoire du musée (...) C'est un nouveau départ', a déclaré le directeur du MCBA Bernard Fibicher devant la presse. 'Cela faisait 80 ans que notre collection n'avait plus été exposée de manière continue', a-t-il rappelé. Le nouveau musée sur le site de Plateforme 10, près de la gare, a été en grande partie conçu pour ouvrir une exposition permanente.

Sur les 11'000 oeuvres que compte ce patrimoine, rangé dans les sous-sols du MCBA, 196 oeuvres ont été sélectionnées par les trois conservatrices de l'établissement, dont 94 d'art contemporain. Elles sont exposées en 13 thèmes dans une douzaine de salles.

Un résumé de l'histoire du MCBA

'Ce n'est pas un aperçu général de l'histoire de l'art mais un résumé de l'histoire de nos collections', explique le directeur du MCBA. On y découvre des oeuvres issues de la scène artistique vaudoise, suisse et internationale, principalement du 19e siècle à nos jours. Le premier tableau de la première salle remonte toutefois jusqu'au Trecento italien, soit une 'Naissance de la Vierge' de Francesco da Rimini (environ 1320-1330).

Pour ce choix 'difficile', la devise aura été finalement 'voir ici ce qu'on ne voit pas ailleurs', poursuite le directeur. L'accrochage propose un voyage à travers le néo-classicisme, l'académisme, le réalisme, le symbolisme et le post-impressionnisme en passant par la peinture abstraite en Europe et aux Etats-Unis, l'art vidéo suisse et international ou encore la nouvelle figuration et l'abstraction géométrique.

La présentation comprend aussi les importants fonds monographiques qui font la renommée du MCBA, avec notamment Charles Gleyre, Félix Vallotton, Louis Soutter, Pierre Soulages et Giuseppe Penone.

Rotation tous les 3 ou 4 ans

En déambulant dans ce nouvel espace inauguré jeudi, à la muséographie épurée et l'éclairage très soigné, des tableaux sont particulièrement mis en valeur: 'Taureau dans les Alpes' d'Eugène Burnand, 'Lac Léman vu de Chexbres' de Ferdinand Hodler, 'L'eau mystérieuse' d'Ernest Biéler mais aussi des oeuvres de Claude Monet et d'Edgar Degas ou encore des sculptures d'Alberto Giacometti et d'Auguste Rodin.

Le deuxième étage de l'aile ouest du musée fait la part belle à l'art contemporain, de Jean Dubuffet à Bruce Nauman en passant par Christian Boltanski mais aussi de nombreux artistes suisses. A relever aussi l'impressionnante installation du chilien Alfredo Jaar, 'Real Pictures' (1995 -2007) en hommage aux victimes du génocide du Rwanda.

Cette collection permanente sera amenée à évoluer avec des rotations régulières liées aux prêts à d'autres musées, aux nouvelles acquisitions et au remplacement des oeuvres sur papier de nature fragile. Une refonte globale de l'exposition permanente se fera tous les trois ou quatre ans, a indiqué à Keystone-ATS Laurence Schmidlin, l'une des conservatrices du musée.

Jusqu'à onze expos par année

Elle souligne aussi que le nouveau MCBA prévoit jusqu'à dix ou onze expositions par année en comptant les trois à quatre expositions temporaires prévues en moyenne, les six expositions de l'Espace Projet et de l'Espace Focus et donc celle de 'La Collection'.

L'Espace Projet, entièrement destiné à l'art contemporain, inaugurait d'ailleurs aussi jeudi sa première exposition avec l'artiste russe Taus Makhacheva. L'Espace Focus, qui met en relief une partie de la 'Collection', inaugurera sa première exposition le 10 avril prochain avec des dessins d'Albert-Edgar Yersin.

L'entrée est gratuite pour la collection permanente et ces deux derniers espaces. Le MCBA a inauguré en octobre dernier son nouveau bâtiment du site Plateforme 10. Ce quartier des arts accueillera en 2021 le mudac (design) et l'Elysée (photographie).

/ATS