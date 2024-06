Le Musée Rath présente le vélo sous toutes ses formes

L'exposition qui s'ouvre jeudi au Musée Rath, à Genève, ravira à n'en pas douter les amoureux de la bicyclette. 'Vélo, équilibres en mouvement' est une plongée dans l'histoire de cette invention qui finira par être surnommée la petite reine.

Au total, 130 vélos sont présentés au public, des grands bi, avec leur énorme roue avant si caractéristique, aux indémodables vélos militaires de l'armée suisse, dont la robustesse et l'aspect a traversé les âges. Les bicyclettes proviennent pour la plupart de collections privées.

Il a fallu négocier dur pour convaincre certains passionnés de prêter leur trésor jalousement gardé, ont expliqué mercredi les concepteurs de l'exposition. Quelques-uns ont refusé par peur de ne plus revoir leurs joyaux. D'autres ont joué le jeu, comme le Musée du vélo de Chippis (VS), qui a fourni une cinquantaine de pièces.

'Vélo, équilibres en mouvement' entre dans le cadre d'une nouvelle formule mise en place par le Musée d'art et d'histoire (MAH). 'Nous invitons une institution à coorganiser une exposition', indique le directeur du MAH Marc-Olivier Wahler. Le Musée d'histoire des sciences a été choisi pour cette première expérience.

Laurence-Isaline Stahl Gretsch, chargée de projets d'exposition au Musée d'histoire des sciences, rappelle que des fabricants de vélos comme van Leisen et Motosacoche étaient basés à Genève. Au XXe siècle, la Suisse romande comptera d'autres constructeurs prestigieux, Allegro à Neuchâtel, Cilo à Lausanne, Condor à Courfaivre (JU).

Avec la démocratisation du vélo, la question de la place qu'il occupe dans l'espace urbain s'est rapidement posée. Dans les années 1850, il était banni des routes, qui étaient réservées aux carrioles et aux diligences. Il a aussi été carrément interdit dans plusieurs villes à ses débuts, car il était jugé trop dangereux pour les piétons.

Puits d'innovations

La bicyclette a aussi participé à des avancées technologiques importantes. Le pneu, la chaîne, les roulements à billes ont ainsi été des inventions majeures qui ont fait évoluer le vélo vers plus d'efficacité, plus de confort aussi. Ces améliorations ont bénéficié à d'autres industries, comme celle de l'automobile. 'La voiture est fille du vélo, et pas le contraire', souligne Mme Stahl Gretsch.

La scénographie de l'exposition 'Vélo, équilibres en mouvement' se veut différente suivant l'étage. Au rez-de-chaussée, l'atmosphère est plus urbaine. Le sous-sol, pour sa part, est une déclinaison de l'atelier. Un panneau répertorie les quelque 1500 pièces mécaniques, chaîne comprise, qui composent un vélo standard.

