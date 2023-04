Le Musée international de la Réforme a fait peau neuve

Le Musée international de la Réforme (MIR) rouvre ses portes mercredi prochain à Genève après près de deux ans de rénovation. Modernisée, l'institution consacrée à l'histoire du protestantisme recourt notamment à la réalité virtuelle pour des visites immersives.

Les travaux ont été conduits par le bureau bâlois d'architectes Christ & Gantenbein, qui a réalisé notamment l'extension du Kunstmuseum à Bâle. La scénographie des expositions, permanentes et temporaires, a été confiée au StudioTovar, connu pour ses expositions au Petit Palais et au Musée d'Orsay à Paris.

Le MIR a aussi travaillé avec des professionnels de l'architecture médiatique et le cinéaste Benjamin Weiss pour 'créer un musée moderne et interactif', se félicite son directeur Gabriel de Montmollin.

Situé au coeur de la vieille ville à l'emplacement du cloître de la cathédrale Saint-Pierre, le musée présente l'histoire de la Réforme et son influence culturelle. Une salle est dédiée à l'adoption du mouvement à Genève en 1536 et à l'un de ses représentants majeurs, Jean Calvin.

Dessins d'enfants de régions de guerre

Pour sa première exposition temporaire, le MIR présente plus de 140 dessins d'enfants vivant dans des pays en guerre. Intitulée 'Déflagrations' et précédemment présentée à Marseille, cette collection est constituée de dessins provenant de musées, de bibliothèques, d'ONG, ainsi que d'archives de psychiatres, de psychologues et de correspondants de guerre.

Les visites seront gratuites pendant les quatre jours suivant la réouverture.

/ATS