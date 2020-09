Le National se penche sur l'enveloppe pour la culture

L'enveloppe pour la culture devrait faire l'objet de débats intenses lundi après-midi au National. Le projet est en partie contesté par la droite. De nombreuses minorités devraient en outre tenter de faire passer des ajustements plus ou moins généreux.

Le projet prévoit un montant total de 934,5 millions pour les quatre prochaines années. Il s'inscrit dans la continuité des axes d'action définis pour 2016-2020: cohésion sociale, participation culturelle, création et innovation.

La droite devrait tenter de renvoyer tout ou une partie du projet au Conseil fédéral. Elle se montre particulièrement insatisfaite des mesures concernant le cinéma, qu'elle tentera de rejeter en bloc.

Le septième art a la part belle dans le projet. Il devrait obtenir le plus de moyens, soit 209,1 millions. L'accès au patrimoine cinématographique suisse devrait en outre être amélioré et soutenu face à l'explosion des plateformes en ligne.

Les investissements dans le cinéma suisse devraient être longuement débattus. De même que la part de films européens dans les catalogues des plateformes en ligne. Plusieurs minorités ont été déposées.

Plus de 20 millions supplémentaires

La droite devrait encore tenter d'alléger l'enveloppe globale, et la gauche de la consolider. Au final, les changements devraient être mineurs. En commission, seuls 22,4 millions de francs supplémentaires ont été votés, et encore souvent de justesse.

Quelque 1,2 million devrait aller à Memoriav, le centre de compétence pour les questions relatives au patrimoine audiovisuel analogique ou numérique. La culture du bâti devrait bénéficier de 20 millions en plus. Finalement, 1,2 million devrait aller à l'encouragement du romanche.

Echanges linguistiques intensifiés

Outre le cinéma suisse, le projet du gouvernement prévoit de renforcer d'autres domaines. Pour la cohésion sociale, les échanges scolaires entre les communautés linguistiques seront intensifiés et un programme d'échanges pour les enseignants sera mis sur pied.

Côté participation culturelle, 8,4 millions de francs supplémentaires (pour un total quadriennal de 25,3 millions) devraient être injectés dans le domaine de la formation musicale. La Confédération devrait également contribuer à une culture du bâti de qualité par des mesures concrètes grâce à un crédit de 103,9 millions.

Les modèles de coopération entre la culture et l'économie dans le domaine de la création et de l'innovation seront reconduits. Le soutien au design et aux médias interactifs sera développé par Pro Helvetia, dont l'enveloppe s'inscrira à 180,4 millions. Et les moyens du Musée national suisse seront augmentés à 134,5 millions.

