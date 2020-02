Le Parlement prié de libérer 934,5 millions pour la culture

La culture devrait être encouragée pour la période 2021-2024 par une enveloppe de 934,5 millions de francs. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement les ambitions d'une stratégie culturelle aux axes peu contestés en consultation.

Le montant global est inférieur aux 942,8 millions mis en consultation. Il a été adapté en fonction des prévisions du renchérissement de la Confédération, explique le gouvernement.

Les ressources allouées devraient néanmoins augmenter en termes réels de 34,7 millions pour la période, soit une hausse moyenne de 2,6% par an (renchérissement compris).

Sur le fond, le projet n'a pas été beaucoup modifié après la consultation. Il s'inscrit dans la continuité des axes d’action définis pour 2016-2020: cohésion sociale, participation culturelle, création et innovation.

Plateformes taxées

Le cinéma devrait obtenir le plus de moyens, soit 209,1 millions. Le Conseil fédéral souhaite améliorer l’accès au patrimoine cinématographique suisse et veut le soutenir face à l’explosion des plateformes en ligne. Il s'agit de garantir une égalité entre tous les acteurs, a expliqué à la presse le conseiller fédéral Alain Berset.

Actuellement, les télévisions doivent investir au moins 4% de leurs recettes brutes dans le cinéma suisse ou s’acquitter d’une taxe correspondante. Cette obligation sera étendue non seulement aux fournisseurs de films en ligne, mais aussi aux diffuseurs suisses locaux et aux diffuseurs de télévision étrangers qui ont des fenêtres de programme ou de publicité destinées à la Suisse.

Le Conseil fédéral mise sur la collaboration avec les autorités étrangères pour encaisser les éventuelles taxes qui pourraient atteindre 50 à 60 millions de francs. Il n'a pas prévu de possibilités de blocage, a précisé la directrice de l'Office fédéral de la culture Isabelle Chassot.

Les plateformes en ligne seront tenues de faire figurer 30% de films européens dans leur catalogue de programmation. Malgré le souhait d'une partie de la branche du cinéma helvétique, il a en revanche renoncé à ajouter un sous-quota de films suisses qui risquait de poser des problèmes de compatibilité avec une directive européenne.

Avec le projet, un film qui aura reçu une contribution substantielle de la Confédération devra par ailleurs être mis plus facilement à la disposition de la population une fois son exploitation commerciale terminée.

Echanges scolaires

Le Conseil fédéral veut renforcer d'autres domaines. Pour la cohésion sociale, les échanges scolaires entre les communautés linguistiques seront intensifiés et un programme d’échanges pour les enseignants sera mis sur pied.

Au total, un peu moins de 10 millions de francs supplémentaires seront alloués à cet effet, ce qui porte l'enveloppe prévue pour les langues et la compréhension à 68,8 millions pour quatre ans. Le plus grand nombre possible de jeunes devraient participer à un projet d’échange au moins une fois en cours de scolarité, et pas seulement les 2% d'élèves actuels.

Soutien aux jeunes talents

Côté participation culturelle, le Conseil fédéral veut agir dans le domaine de la formation musicale en injectant 8,4 millions de francs supplémentaires (pour un total quadriennal de 25,3 millions). Il est prévu de consolider le programme Jeunesse et Musique.

Le gouvernement introduira également en collaboration avec les cantons et les organisations musicales une promotion des talents musicaux. Cette proposition répond au nouvel article constitutionnel en faveur de la formation musicale voté par le peuple en 2012.

La Confédération devrait également contribuer à une culture du bâti de qualité par des mesures concrètes grâce à un crédit de 103,9 millions. Il s'agit notamment de développer les compétences dans ce domaine aussi bien parmi les autorités qu’auprès des maîtres d’ouvrage, des planificateurs, des exécutants et du grand public.

Partenariat avec l'économie

La continuité se fera aussi au niveau des collaborations avec les cantons, les communes et les privés qui investissent dans la culture. Les modèles de coopération entre la culture et l'économie dans le domaine de la création et de l'innovation seront reconduits.

Les expériences de collaboration entre l’industrie et les développeurs de jeux vidéo ainsi que les designers ont été fructueuses. Ce modèle de soutien au design et aux médias interactifs sera développé par Pro Helvetia dont l'enveloppe s'inscrira à 180,4 millions. Les moyens du Musée national suisse seront augmentés à 134,5 millions.

