Le canton de Zurich interdit les cours de salsa pour deux semaines

Les services du médecin cantonal zurichois ont interdit avec effet immédiat et pour 14 jours les cours et les soirées de salsa. Un nombre croissant de personnes contaminées étaient liées au milieu de la salsa et de la danse latino.

La mesure concerne toutes les soirées et les écoles de salsa du canton. Les clubs qui accueillent régulièrement ce genre de soirée devront également fermer, indique vendredi le canton sur son site internet. Il précise avoir pris cette décision afin d'arrêter la chaîne de transmission.

Depuis la mi-septembre, le nombre de cas de Covid-19 dans les clubs de salsa a connu une forte augmentation. En tout, plus de 60 cas ont été recensés dans les différents établissements du canton.

/ATS