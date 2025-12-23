Le chanteur Barry Manilow atteint d'un cancer du poumon

Le chanteur et compositeur américain Barry Manilow, 82 ans, interprète notamment de succès ...
Photo: KEYSTONE/AP Invision/CHARLES SYKES

Le chanteur et compositeur américain Barry Manilow, 82 ans, interprète notamment de succès comme 'Copacabana' ou 'Mandy', a annoncé lundi sur ses réseaux sociaux souffrir d'un cancer du poumon. Il prévoit une opération prochaine.

Dans un post sur Instagram, le chanteur a indiqué qu'une IRM prescrite après une longue bronchite 'a découvert une tumeur cancéreuse dans (son) poumon gauche qui nécessite d'être retirée'. 'C'est un coup de chance (et un excellent médecin) qui ont permis qu'elle soit détectée aussi tôt', a-t-il dit.

Le chanteur a précisé qu'il allait subir une intervention chirurgicale et qu'en conséquence il annulait ses concerts prévus jusqu'en janvier. 'Les médecins ne pensent pas que (la tumeur) se soit propagée et je passe des tests pour confirmer leur diagnostic', a ajouté le chanteur. 'Pas de chimio, pas de radiothéraphie, juste du bouillon de poule et des rediffusions de la série 'I love Lucy'', a-t-il plaisanté.

La carrière de Barry Manilow s'étend sur six décennies. Il a connu de grand succès dans les années 1970 avec des titres comme 'Mandy' ou 'Copacabana'. Il a fait part de son souhait de revenir sur scène à la mi-février 2026.

'Je compte les jours avant de retourner dans mon deuxième chez-moi au Westgate Las Vegas pour nos concerts du week-end de la Saint-Valentin les 12-13-14 février', a-t-il déclaré dans son communiqué. 'Quelque chose me dit que ce week-end de février va être une sacrée fête!', a-t-il conclu.

/ATS
 

