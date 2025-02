Le chanteur Olly va représenter l'Italie à l'Eurovision à Bâle

Le chanteur italien Olly représentera l'Italie au Concours Eurovision de la chanson (ESC) à Bâle à la mi-mai. Le jeune homme de 23 ans a remporté la 75e édition du festival de musique de Sanremo.

Le jeune homme de 23 ans, de son vrai nom Federico Olivieri et originaire de la ville portuaire de Gênes, s'est imposé face à 28 autres avec sa ballade 'Balorda Nostalgia'.

Il y a deux ans, l'Italien du Nord avait déjà remporté le concours des jeunes talents à Sanremo. Sa chanson 'Balorda Nostalgia' parle de souvenirs qui ressurgissent et qui font mal. 'Un sentiment très familier aux gens de la mer comme moi', a déclaré le vainqueur de cette année.

Des taux d'audience de rêve pour la Rai

Olly propose un mélange de pop, de hip-hop et de musique électronique. Il est actuellement en tournée en Italie. La chaîne de télévision publique italienne, la Rai, a retransmis le festival en direct cinq soirs de suite, obtenant des taux d'audience dépassant parfois les 70%. Le verdict est tombé dans la nuit de vendredi à samedi, à 2 heures du matin.

Le 'Festival della Canzone Italiana', c'est son nom officiel, est le plus ancien concours de musique pop d'Europe. Sanremo existe depuis 1951. En 2022, le groupe Maneskin, vainqueur à Sanremo et adobé par la suite par Iggy Pop et les Rolling Stones, a remporté dans la foulée l'Eurovision et s'ets produit au Montreux Jazz Festival.

On devrait connaître en mars le ou la chanteuse sélectionné qui représentera la Suisse à l'Eurovision, après l'Allemagne, dont le choix sera annoncé le 1er mars. La France a déjà abattu ses cartes: la chanteuse Louane, aussi connue pour son rôle dans le film 'La famille Bélier', se produira pour l'Hexagone à Bâle.

/ATS