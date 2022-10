Le cinéma fantastique du NIFFF en tournée en Suisse

En attendant sa prochaine édition l'été prochain, le NIFFF participe à différents événements en Suisse. Le festival neuchâtelois du fantastique ne pouvait pas manquer le rendez-vous d'Halloween.

Le NIFFF s’associe à la Nuit du Court-métrage de Neuchâtel ce vendredi pour la projection de 'Rise & Shine', en présence de son réalisateur, le Neuchâtelois Arnaud Baur, et des acteur et actrice Noémie Baudet et Jason Grangier. Sélectionné en compétition suisse dans le cadre de la 20e édition du NIFFF, ce court-métrage raconte l’apocalypse selon Nancy, travailleuse désabusée dans une station-service. La projection sera suivie de 4 programmes dcourts-métrageses.

Halloween à Zurich

Pour la troisième fois, Halloween sera synonyme de sang, de terreur et de cris toute la nuit du 29 octobre au cinéma et bar, le RiffRaff à Zurich. Au programme : un marathon de quatre films d’horreur, dont les titres seront annoncés le soir même, du café gratuit et une offre 'extra spooky' (qui fait extrêmement peur) de boissons, hot-dogs et soupe à la citrouille.

Pour les cinéphiles les plus déterminés, il est conseillé de sortir son meilleur déguisement d’Halloween : des prix seront à gagner. Mêmes films et mêmes conseils d'habillement le même soir à Winterthour pour la première édition de '8 hours of horror' au Kino Cameo.

Un mois plus tard, en collaboration avec le Centre de culture ABC de La Chaux-de-Fonds, le NIFFF joue les prolongations de sa rétrospective 'scream queer', dédiée aux représentations des identités LGBTIQ+ dans le cinéma de genre. Au programme des 'midnight movies', trois slashers, des films d'horreur où l'on retrouve souvent une bande d'adolescents qui se font assassiner les uns après les autres par un tueur en série ou parfois autre chose.

Enfin au Tessin, le NIFFF s’associe à la programmation cinématographique de l'Altroquando Festival pour la deuxième année de suite. Dédié à la diffusion et à la promotion du genre fantastique, l’événement aura lieu les 2 et 3 décembre au Lux Art House, à Massagno.

/ATS