Le diamant « Fortune Pink » adjugé plus de 28,4 millions de francs

Le 'Fortune Pink', un diamant rose géant très rare, a été vendu mardi aux enchères à Genève plus de 28,4 millions de francs à un collectionneur privé asiatique.

La gemme est le plus gros diamant poire rose de cette qualité jamais mis aux enchères, selon la maison Christie's, propriété d'Artémis, holding de la famille française Pinault. Il a été monté sur une bague, flanqué de part et d'autre d'un gros diamant blanc. Il pèse exactement 18,18 carats, un nombre considéré comme favorable en Asie, selon Christie's.

Le diamant d'un rose vif a été adjugé pour 24,5 millions de francs suisses, soit 28'436'500 francs avec les frais. La vente, qui n'a duré que quatre minutes, a commencé à 17 millions de francs suisses et a opposé trois enchérisseurs au téléphone. Le gagnant l'a emporté en enchérissant d'un ultime demi-million.

Le diamant avait été exposé à Genève, puis à New York, Shanghai (Chine), Taïwan et Singapour en octobre avant revenir en Suisse. Il avait été estimé entre 25 et 35 millions de dollars (à peu près autant en francs).

Le record mondial pour un diamant rose a été établi en 2017, lorsqu'une pierre appelée le 'CTF Pink Star' a été vendue à Hong Kong pour 71,2 millions de dollars (70,2 millions de francs).

/ATS