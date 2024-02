Le directeur artistique Gil Roman licencié du Béjart Ballet

Le directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne (BBL) Gil Roman est licencié, annonce vendredi après-midi le Conseil de fondation. Celui-ci évoque un incident survenu lors des représentations du BBL à l'Opéra de Paris. Son contrat prendra fin le 30 avril 2024.

Lors de la première soirée des représentations du BBL à l'Opéra Garnier en janvier, Gil Roman a invité l'ancien directeur de production, épinglé dans l'audit de 2021 et licencié avec effet immédiat, à la représentation, puis à l'apéritif privatif qui a suivi en présence de l'ensemble des danseuses, explique le Conseil de fondation.

'Après avoir éclairci les faits et entendu M. Roman, le Conseil a estimé ce comportement inapproprié et intolérable vis-à-vis de l'institution et plus encore des danseuses, eu égard aux conclusions de l'audit et aux décisions qu'il avait alors prises.'

'Dès lors, dans le respect de la tolérance zéro clairement affirmée en 2021 et malgré les qualités artistiques de M. Roman, le Conseil de fondation a décidé de résilier son contrat de travail.'

/ATS