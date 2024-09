Le festival Label Suisse a attiré quelque 60'000 spectateurs

Le festival Label Suisse a dressé dimanche soir un 'bilan plus que positif' pour son retour au centre de Lausanne. Nemo a attiré plus de 5000 personnes au dernier jour de la manifestation, qui a accueilli près de 70 concerts entre vendredi et dimanche.

Ces concerts, qui ont attiré quelque 60'000 festivaliers, étaient 'dans tous les genres et pour tous les publics en parfaite osmose avec l’ADN de Label Suisse', se réjouit Laurent Maire, président de l’Association du même nom, cité dans un communiqué.

'Le triomphe de Nemo fait écho à la fois à la bonne santé de la musique suisse et à la réussite de cette 11e édition, fraîche et ensoleillée', ajoute-t-il.

Nombreux moments forts

Les têtes d'affiche ont tenu leur promesse, à l’instar de The Young Gods, indétrônables pionniers en expérimentations sonores, qui ont enchaîné nouveaux titres inédits et classiques dantesques en ouverture du festival.

L’hommage aux chefs-d’oeuvre du cinéma du trompettiste jazz Erik Truffaz, la rencontre explosive de l’Harmonie Lausannoise et Traktorkestar pour une création remarquée, l'harmonie baroque de Leila Schayegh & la Centifolia, la folk éthérée de Soft Loft, le classique contemporain d'Ensemble Nikel & Jennifer Walshe, le jazz visionnaire et magique de Marie Krüttli, les explorations entre musique populaire traditionnelle suisse et mondes sonores plus éloignés du Kristina Brunner Ensemble figurent parmi les nombreux moments forts.

Label Suisse devait encore se poursuivre jusqu'au bout de la nuit, avec notamment les flamboyantes improvisations jazz du trio Vallon-Michel-Rossy ou encore le post punk de Coilguns.

/ATS